Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh mạng cho chính phủ, bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ trước những cuộc tấn công mạng.Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh mới nhằm cải thiện an ninh mạng của các cơ quan chính phủ Mỹ trước tin tặc nước ngoài, sau khi hàng triệu hồ sơ cá nhân cùng nhiều thông tin nhạy cảm khác bị đánh cắp trong những năm gần đây.Cố vấn An ninh Nội địa của Nhà Trắng Tom Bossert cho biết thêm sắc lệnh an ninh mạng này cũng hướng tới việc tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống năng lượng, khu vực tài chính... trước những vụ tấn công tinh vi mà giới chức Washington cảnh báo có thể gây phương hại đến an ninh quốc gia và làm tê liệt một phần nền kinh tế Mỹ.Một trong những thay đổi đáng chú ý của sắc lệnh mới đó là các cơ quan liên bang phải sử dụng công nghệ do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia phát triển để đánh giá và đối phó với mối đe dọa an ninh mạng.Việc ký sắc lệnh trên là hành động đáng kể đầu tiên của Tổng thống Trump nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng, vấn đề được ông coi là ưu tiên hàng đầu.



Hồi tháng Một vừa qua, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump tưởng như đã ký một sắc lệnh an ninh mạng.



Tuy nhiên, ông đã lùi ngày ký sắc lệnh này để các chuyên gia và cơ quan chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị./.