Ông John Kelly. (Nguồn: The Daily Beast)

Theo AFP, ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly vào chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng thay cho ông Reince Priebus.Trong một tuyên bố trên mạng Twitter, Tổng thống Trump nói: "Tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi đã lựa chọn Tướng John F Kelly làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông ấy là một người Mỹ vĩ đại... và một lãnh đạo vĩ đại. Ông ấy cũng đã đảm nhiệm một công việc tuyệt vời tại Bộ An ninh nội địa. Ông ấy là một ngôi sao thực sự trong bộ máy chính quyền của tôi."Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau chuyến đi tới New York với sự tháp tùng của ông Reince Priebus.Theo nữ phát ngôn viên Nhà trắng Huckabee Sanders, ông Kelly sẽ bắt đầu công việc mới của mình vào ngày 31/7./.