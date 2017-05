Trung tâm giám sát camera an ninh công cộng của Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 5/5, Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng với hơn 500 camera an ninh được kết nối.Đây là Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh cấp quận thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động, sau mô hình tại Công an quận 5. Giai đoạn tới sẽ tiếp tục triển khai để đủ 2.000 camera an ninh kết nối với hệ thống Trung tâm giám sát.Quận 12 hiện có trên 135 ngàn hộ dân với trên 550 ngàn nhân khẩu. Trung tâm này vào hoạt động là nhu cầu cấp bách nhằm quản lý tốt một địa bàn nằm ở khu vực cửa ngõ trọng điểm của thành phố. Hệ thống bước đầu đã hoàn thành giai đoạn 1 với hơn 500 camera được bố trí hợp lý, giúp lực lượng chức năng tăng cường năng lực giám sát an ninh công cộng, giám sát chuyên sâu các mục tiêu trọng điểm, lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 cho biết, Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác phòng ngừa, chống tội phạm cũng như khám phá các vụ án;có hình ảnh phục vụ làm bằng chứng cứ trong việc đấu tranh tội phạm đường phố.Công an quận 12 sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chiến sỹ thực sự nhạy bén về nghiệp vụ, tinh thông về kỹ thuật để sử dụng trang thiết bị hiện đại, phát huy tối đa hiệu quả.Trước đó vào tháng 12/2016, hệ thống Trung tâm chỉ huy giám sát camera an ninh nơi công cộng đã được đưa vào hoạt động tại Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng cho công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung./.