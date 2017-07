Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng gây ra vụ" hỗn chiến" tại quán karaoke Kington (Hương lộ 80B, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), khiến hai người tử vong.Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là N.Đ.B. (sinh năm 1977) và P.D.T. (sinh năm 1985).Theo thông tin ban đầu, chiều 21/7, một vụ ẩu đả xảy ra trong karaoke Kington nói trên.Theo nhiều nhân chứng, khoảng thời gian trên, một nhóm khách và các bảo vệ quán có sự to tiếng qua lại, mâu thuẫn từ đó dẫn đến "hỗn chiến."Vụ việc khiến nhiều người bị thương tích, trong đó có hai người bị thương nặng. Nạn nhân N.Đ.B. tử vong khi vừa đến bệnh viện quận 12; còn nạn nhân P.D.T được chuyển lên bệnh viện khác nhưng cũng không qua khỏi.Hiện Công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án nghiêm trọng này./.