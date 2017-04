Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba Vũ Thế Trung giới thiệu các tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Chào mừng 42 năm ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4), Cục Đối ngoại Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng đất nước tại Học viện Binh chủng hợp thành Antonio Maceo.Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm ngày 26/4, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ​Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong phẩm chất yêu nước, đấu tranh vì độc lập tự do hàng nghìn năm của Việt Nam, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, của chiến tranh nhân dân.Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 cũng đồng thời là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế và Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi tri ân sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân các nước trên thế giới, đặc biệt là của nhân dân Cuba anh em.Đại sứ Nguyễn Trung Thành ôn lại chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, nguyên thủ nước ngoài duy nhất trên thế giới tới Quảng Trị, vùng chiến sự khốc liệt nhất, năm 1973 - sự kiện đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.Đại sứ Nguyễn Trung Thành khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi mãi in đậm trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.Qua hơn 50 tác phẩm ảnh đen trắng và màu, các sỹ quan, chiến sỹ, học viên quân sự Cuba đã được chứng kiến những thời khắc hào hùng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do vĩ đại của dân tộc ​Việt Nam, cũng như những thành tựu và hình ảnh của một đất nước Việt Nam hiện đại, vươn lên trong công cuộc Đổi mới./.