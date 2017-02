Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 13/2, hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử "thành công" một tên lửa đạn đạo.Tin cho hay: "Một tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2... đã được phóng thử thành công vào ngày 12/2."Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa trên đã được phóng từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, sau đó bay về phía Đông hướng ra Biển Nhật Bản.Trước đó, ngày 12/2, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, khi khẳng định đây là bước đi "khiêu khích và không thể chấp nhận được" đồng thời là một sự vi phạm nữa đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Người phát ngôn Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) - cơ quan ngoại giao của châu Âu nhấn mạnh: "Triều Tiên phải dừng tất cả các vụ phóng có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và từ bỏ vĩnh viễn các chương trình tên lửa đạo của nước này, như yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Bên cạnh việc yêu cầu Triều Tiên quay trở lại tham gia các cuộc đàm phán với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cuộc đàm phán 6 bên, người phát ngôn này còn cho biết Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini sẽ tiến hành thảo luận kỹ hơn với những người đồng cấp về sự đáp trả của quốc tế.Trong đó cùng ngày, Pháp cũng lên án vụ việc - vụ phóng tên lửa lần đầu tiên mà Bình Nhưỡng tiến hành kể từ khi ông Donald Trump được chọn làm Tổng thống Mỹ.Trong một thông cáo ngắn, Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ: "Pháp lên án vụ thử tên lửa do Triều Tiên tiến hành vào ngày 12/2. Đây là sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Pháp tái khẳng định sự đoàn kết với các đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương, những nước mà an ninh bị đe doạn bởi chương trình hạt nhân và đạn đạo của Triều Tiên."Trong khi đó, Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho các đồng minh của nước này tại khu vực Thái Bình Dương và sẽ ủng hộ các đồng minh chống lại bất cứ hành động thù địch nào của Triều Tiên.Phát biểu trong chương trình truyền hình "Fox News Sunday", ông Millner nhấn mạnh: "Thông điệp ở đây là chúng tôi sẽ củng cố và tăng cường các khối đồng minh quan trọng ở khu vực Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược của chúng tôi nhằm phát hiện và ngăn chặn sự thù địch đang gia tăng mà chúng tôi nhận thấy được từ chế độ của Triều Tiên trong những năm gần đây."Tuy nhiên, ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định những sự đáp trả đơn phương của một số quốc gia đối với vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ càng làm gia tăng căng thẳng.Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Kosachev, cho biết: "Các hành động đơn phương được tiến hành bởi Mỹ, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sẽ càng làm gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức cao."Bên cạnh đó, ông Kosachev cũng nói thêm rằng bất cứ sự đáp trả nào của cộng đồng quốc tế đối với vụ thử tên lửa của Triều Tiên cũng nên được tiến hành trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc cuộc đàm phán 6 bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ)./.