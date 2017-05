Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận tội phạm truy nã đặc biệt từ phía Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 4/5, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an tiếp nhận một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội "Mua bán phụ nữ" do Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trao trả.Đối tượng là Dương Thị Hà, sinh năm 1975, trú tại thôn Bình Yên, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị truy nã đặc biệt với tội danh “Mua bán phụ nữ."Sau tiếp nhận đối tượng, các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao cho Cục C52, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xử lý theo quy định của pháp luật.Cùng ngày, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cũng đã tiến hành bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái 23 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc./.