Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin Tòa án Nhân dân Trung cấp Số 1 thành phố Thượng Hải ngày 3/5 đã kết án tù chung thân đối với cựu Phó Tỉnh trưởng An Huy​ Dương Chấn Siêu​ vì các tội danh nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.Ông Dương Chấn Siêu cũng bị tước bỏ trọn đời mọi quyền lợi chính trị, đồng thời tất cả tài sản cá nhân của ông này đều bị tịch thu để sung công quỹ.Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2016, trên nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau ở tỉnh An Huy, ông Dương Chấn Siêu đã giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức để đổi lấy các khoản hối lộ với tổng giá trị lên đến 80,8 triệu Nhân dân tệ (khoảng 12 triệu USD).Ngoài ra, cựu Phó Tỉnh trưởng An Huy còn chiếm dụng phi pháp hơn 1 triệu Nhân dân tệ từ công quỹ, lạm dụng chức quyền gây thiệt hại lên tới 915 triệu Nhân dân tệ.Theo Toà án Nhân dân Trung cấp Số 1 thành phố Thượng Hải, mức án nói trên đối với ông Dương Chấn Siêu đã được xem xét giảm nhẹ bởi thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của những người khác.Cùng với 2 trường hợp của Chu Xuân Vũ​ và Trần Thụ Long, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua đã có tới 3 cựu Phó Tỉnh trưởng của tỉnh An Huy bị tuyên bố điều tra, khai trừ Đảng và cách chức hoặc bị đưa ra xét xử./.