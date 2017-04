Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

The Diplomat đưa tin tờ Wall Street Journal đăng tải báo cáo của công ty an ninh mạng Mỹ FireEye cho rằng các tin tặc Trung Quốc có liên hệ với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tấn công các thực thể của Hàn Quốc có liên quan tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và radar.Việc Mỹ và Hàn Quốc triển khao THAAD và hệ thống radar tần số AN/TPY-2X lâu nay vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Bắc Kinh coi việc triển khai hệ thống này trên bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh nước này.Theo báo cáo, FireEye phát hiện: "Có hai nhóm tin tặc... có liên hệ với quân đội và các cơ quan tình báo Trung Quốc... tiến hành các vụ tấn công mạng khác nhau nhằm vào chính phủ, quân đội, các công ty quốc phòng và một tập đoàn lớn của Hàn Quốc.”Nếu đúng như vậy, động thái của Bắc Kinh đánh dấu sự leo thang rõ rệt trong các hành động trả đũa của nước này đối với Seoul, bao gồm cả những biện pháp trừng phạt kinh tế không chính thức lên các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc.FireEye cũng lưu ý rằng các tin tặc Trung Quốc không phải bất ngờ chuyển hướng sự quan tâm tới Hàn Quốc; thực tế các tin tặc này lâu nay vẫn nhắm mục tiêu vào Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ.Đáng chú ý, có sự gia tăng về số lượng các vụ tấn công mạng nhiều tuần sau khi Washington và Seoul xác nhận đã chuyển một phần hệ thống THAAD tới triển khai tại tỉnh Gyeogsangbuk-do, phía Đông Hàn Quốc.FireEye cũng cung cấp thêm thông tin về một trong các nhóm tin tặc có liên quan: "Một trong hai nhóm tin tặc, mà FireEye gọi là nhóm Tonto, có liên hệ với quân đội Trung Quốc và có trụ sở đặt ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc, nơi các tin tặc Triều Tiên được cho cũng hoạt động. Nhóm còn lại được biết tới với tên gọi APT10, có thể có liên hệ với các đơn vị quân đội hoặc tình báo Trung Quốc."Chính quyền Hàn Quốc chưa có phản ứng gì đối với tiết lộ mới nêu trên của FireEye, song cũng lưu ý một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của chính phủ đã xảy ra vào đầu năm nay.Hồi tháng Ba vừa qua, Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức cảnh báo tấn công mạng.Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Lotte thông báo trang web bị tấn công, không lâu sau khi tập đoàn này ký hợp đồng giao đất để chính phủ lắp đặt THAAD.Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cũng cho biết "các trang chủ của 10 công ty Hàn Quốc và một số đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước khác đã bị ảnh hưởng bởi việc ngừng từ chối lan rộng các vụ tấn công dịch vụ"./.