Kiểm tiền mệnh giá 100 bolivar tại ngân hàng ở Caracas ngày 13/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đồng 100 bolivar của Venezuela sẽ tiếp tục được lưu hành trên cả nước để phục vụ người dân đón Năm mới.Phát biểu trên truyền hình ngày 29/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố kéo dài việc lưu hành đồng 100 bolivar, đồng nội tệ có mệnh giá lớn nhất, đến ngày 20/1/2017.Theo nhà lãnh đạo Venezuela, quyết định này là nhằm trấn an người dân trong bối cảnh việc mua sắm gia tăng trước thềm Năm Mới.Trước đó, Venezuela đã 2 lần kéo dài việc lưu hành đồng 100 bolivar đến ngày 18/12/2016 và 2/1/2017.Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng thông báo đưa vào lưu hành tiền giấy mệnh giá 20.000 bolivar nhằm thay thế các đồng tiền mệnh giá thấp hơn. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai các tờ tiền giấy mệnh giá lớn bao gồm 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 bolivar.Theo Phó Chủ tịch Ngân hàng trung ương Venezuela Jose Khan, cho tới nay 2,9 triệu tờ tiền mệnh giá 20.000 bolivar, 4,5 triệu tờ 5.000 bolivar và 60 triệu tờ 500 bolivar đã sẵn sàng cho đợt lưu hành sắp tới.Hãng tin Pháp AFP cho biết tỷ giá trao đổi ngoại tệ chính thức cao nhất của Ngân hàng Trung ương Venezuela, 100 bolivar đổi được 15 cent USD. Trên thị trường chợ đen, tỷ giá này chỉ là 100 bolivar/3 cent USD.Việc phát hành những đồng tiền mệnh giá lớn diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trong 3 năm liên tiếp do ảnh hưởng của tình trạng giá dầu tụt dốc nghiêm trọng.Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ lệ lạm phát của quốc gia này trong năm nay sẽ còn tăng tới mức 475%. Các chuyên gia của WB cho biết trong 3 tháng gần đây, đồng nội tệ bolivar của Venezuela đã bị mất giá tới 75% so với đồng USD.Tổng thống Maduro đã tố cáo “tội phạm quốc tế” tích trữ các đồng bolivar số lượng lớn nhằm tác động vào tình hình tiền tệ của nước này và kêu gọi sự ủng hộ của người dân đối với những chính sách tiền tệ của nhà nước./.