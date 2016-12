Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết, Tháp Trump, nơi cư ngụ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ngày hôm qua đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh phát hiện một ba lô khả nghi.Sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh xác định chiếc ba lô chỉ chứa đồ chơi trẻ em.Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trump không có mặt tại tòa nhà.Thư ký báo chí của Tổng thống đắc cử Mỹ thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng toàn bộ nhân viên đã trở lại làm việc bình thường./.