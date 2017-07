Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-24/7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Chiều 20/7, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury tiến hành hội đàm.Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury và các Nghị sỹ Bangladesh thăm chính thức Việt Nam; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.Chúc mừng và chia sẻ niềm vui với nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn.Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng phát triển sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11/2/1973). Quan hệ chính trị giữa hai nước được tăng cường chặt chẽ, tin cậy hơn thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina vào năm 2012 và Tổng thống Abdul Hamid đến Việt Nam năm 2015.Về chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh. Hai nước luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển kinh tế ở mỗi nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về pháp luật để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Bangladesh.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2022.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng với tổng kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 2,5 lần trong giai đoạn từ 2010 - 2014; năm 2016 kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2015 (đạt 608 triệu USD). Nhiều mặt hàng của Việt Nam như gạo, nông sản, thực phẩm, dệt may, giầy dép, hàng điện tử đã trở nên phổ biến với người dân Bangladesh. Hai nước đã ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 18/5/2005.Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội Việt Nam khuyến khích và hoan nghênh việc hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng khác như: quốc phòng, thủy sản, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… và việc hai nước đã ký gia hạn Bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm (2017-2022) về việc Bangladesh sẽ nhập một triệu tấn gạo mỗi năm từ Việt Nam vào tháng 5 vừa qua; đồng thời đánh giá cao Banglaseh gần đây cử nhiều đoàn sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: quản lý hành chính, phát triển kinh tế, nông nghiệp, thủy sản…Cùng với đó là mối quan hệ tốt đẹp, chặt chẽ giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Bộ Quản lý Hành chính công Bangladesh.Nhất trí với những đánh giá, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh cho rằng, cả hai nước đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới; cùng có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, Bangladesh và Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và sự ủng hộ lẫn nhau trong các lĩnh vực này.Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho biết hai nước có nhiều điểm tương đồng. Kể từ khi giành độc lập vào năm 1971 đến nay, Bangladesh đã có sự phát triển nhanh chóng. Chỉ số GDP duy trì ở mức 7%. Bangladesh đã đạt nhiều thành tựu về xã hội, trong đó có việc trao quyền cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em, đạt nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ. Nhiều người dân đã thoát nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện.Theo Chủ tịch Quốc hội Bangladesh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là chương trình lớn hiện nay ở Bangladesh. Cùng với đó, Bangladesh còn là nước sản xuất thủy sản lớn. Đây là những lĩnh vực hai nước có thể tăng cường hợp tác trong tương lai.Chủ tịch Quốc hội Bangladesh nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, để sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên cần tăng cường công tác giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo... được tổ chức tại mỗi nước. Việt Nam và Bangladesh cần mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và bên kia có nhu cầu.Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho biết Bangladesh đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước có thu nhập trung bình. Các hoạt động hiện nay đều hướng tới mục tiêu này. Bangladesh mới thành lập hàng trăm khu kinh tế, cùng những chính sách đầu tư cởi mở, đơn giản hóa các thủ tục, chính sách thuế, chính sách 1 cửa, đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Bangladesh mong muốn, với Bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư hai nước, Việt Nam quan tâm đầu tư tại thị trường Bangladesh, nơi có nguồn lao động dồi dào, đầy tiềm năng (với khoảng 160 triệu dân).Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đã được xây dựng và thúc đẩy tích cực, đạt được những kết quả tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đã cử Đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị IPU-132 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2015; cảm ơn Quốc hội Bangladesh đã đón tiếp chu đáo Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị IPU-136 vừa qua.Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí thời gian tới, hai bên duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp làm việc thường niên giữa hai Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; xem xét thành lập hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị làm cầu cầu nối giao lưu nghị sỹ và tuyên truyền, vận động thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân giữa hai nước.Hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên minh nghị viện thế giới và khu vực đối với các vấn đề cùng quan tâm; giao hai Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước, cơ quan hữu quan tích cực cho công tác xây dựng, chuẩn bị để sớm tiến tới ký kết cơ chế hợp tác cụ thể nhằm đưa các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội có hiệu quả thiết thực hơn nữa.Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ứng cử viên của Bangladesh được bầu là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học nhiệm kỳ 2017-2018. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng-Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.Chiều tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh./.