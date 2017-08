Truyền hình Hàn Quốc chiếu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AP)

Ngày 1/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hànhđạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 28/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:“Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 28/7/2017, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”./.