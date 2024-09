100% cơ sở y tế tại Lạng Sơn hoạt động bình thường trở lại

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đoàn công tác đến thăm, động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, hỗ trợ và kiểm tra công tác y tế, khắc phục hậu quả sau bão số 3 và lũ lụt tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 người chết (do đuối nước và nước cuốn trôi); 64 người bị thương (do bị tấm lợp ximăng rơi xuống đầu, bị cây đổ vào người, sạt lở đất); 4 trung tâm y tế nước ngập vào tầng 1 (Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng và Chi Lăng) và 9 trạm y tế hỏng mái, trần, đổ tường rào…

Bên cạnh đó là hỏng hệ thống xử nước thải tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia và Văn Lãng do ngập nước; hệ thống chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan dừng hoạt động 5 máy do ngập nước không có hệ thống nước sạch để chạy; hỏng hộp bảo vệ máy bơm cảm biến hệ thống phụ khử khuẩn tự động cửa khẩu Hữu Nghị...

Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn khẳng định Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế khẩn trương dọn dẹp nhà cửa sau ngập, kê lại trang thiết bị y tế sau khi di chuyển bão, sửa chữa các cơ sở hạ tầng ảnh hưởng để đưa vào hoạt động.

Hiện tại 100% cơ sở y tế (4 bệnh viện tuyến tỉnh; 11 trung tâm y tế huyện, thành phố và 200 trạm y tế xã, thị trấn) đã trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đoàn công tác tặng quà cho 20 hộ gia đình thuộc xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khắc phục 2 hệ thống xử lý chất thải lỏng tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia và Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng (dự kiến tổng kinh phí khắc phục 160 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn gửi lời chia sẻ, cảm thông trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và ngành Y tế nói riêng; mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh, ngành Y tế tiếp tục tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ.

Sở Y tế tỉnh tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh; xử lý môi trường; truyền thông phòng, chống dịch bệnh cho người dân tại các khu vực ảnh hưởng ngập lụt do bão.

Thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do bão… để người dân sớm trở lại sinh hoạt và lao động, sản xuất ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, trao hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Trung tâm Y tế Chi Lăng; cán bộ đang làm việc tại Trung tâm Y tế Chi Lăng bị ảnh hưởng do phòng chống bão lũ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3 tại Lạng Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình khắc phục mưa bão tại xã Quan Sơn và trao tặng quà cho 20 người dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bão lũ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao hỗ trợ người dân tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng cơn bão số 3 với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng.

Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng 600 triệu cho cán bộ y tế tỉnh Lạng Sơn; Cục Quản lý khám chữa bệnh trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu trao tặng 2.000 cơ số thuốc cho ngành Y tế của tỉnh… để hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở y tế, người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 với mong muốn chia sẻ và giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

