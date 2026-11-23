Ngày 23/11 tại Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức Lễ vinh danh UN Women WEPs Awards 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững.”

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp và nữ lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu đã được vinh danh, nhằm ghi nhận những cam kết, sáng kiến thiết thực trong thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ thông qua hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thúc đẩy bình đẳng giới” (WE RISE Together), do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Quan hệ Đối tác Mekong-Australia, UN Women phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thực hiện. Sự kiện có sự đồng hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) và Quỹ vì tầm vóc Việt.

Diễn đàn quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan, bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi giải pháp chuyển hóa các cam kết bình đẳng giới thành hành động cụ thể. Các sáng kiến được vinh danh năm nay bao phủ 6 hạng mục chính: Lãnh đạo cam kết thực hành bình đẳng giới; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác; Mua sắm bao trùm; và Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vì bình đẳng giới. Bên cạnh đó, danh hiệu cũng ghi nhận nỗ lực của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hạng mục minh bạch và báo cáo.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, danh hiệu WEPs đã giúp nhiều doanh nghiệp thay đổi cách nhìn: bình đẳng giới không còn dừng ở trách nhiệm xã hội mà đã trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh. Đại diện VCCI bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng các mô hình thực hành tốt có thể đo lường và nhân rộng, để bình đẳng giới trở thành nội lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng quan điểm, bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhận định, khi được lồng ghép vào chiến lược kinh doanh bằng cam kết của lãnh đạo, cơ chế phù hợp, nguồn lực đầu tư và trách nhiệm giải trình, bình đẳng giới sẽ giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và củng cố chuỗi cung ứng.

Đây chính là hành trình chuyển hóa từ cam kết thành giá trị phát triển bền vững mà Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) mở ra cho doanh nghiệp.

Tính đến nay, đã có 296 doanh nghiệp tại Việt Nam và 13.561 doanh nghiệp trên toàn thế giới cam kết thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs). Danh sách 20 cá nhân và đơn vị được vinh danh năm 2026 ghi nhận nhiều đại diện tiêu biểu ở đa dạng lĩnh vực như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Traphaco, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa như Công ty Cổ phần Việt Nam Food, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp và sáng kiến đạt giải cao nhất ở cấp quốc gia sẽ tiếp tục được xem xét tại Giải thưởng WEPs khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026, dự kiến công bố trong lễ trao giải trực tuyến ngày 1/12/2026. Đây là cơ hội để các mô hình thực hành tốt từ Việt Nam được giới thiệu và lan tỏa rộng rãi hơn trong khu vực.