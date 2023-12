Lái xe của Xí nghiệp Bus Thăng Long tham dự cuộc thi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 50 lái xe đoạt giải Vô lăng vàng năm 2023 đã được tôn vinh tại lễ trao giải lần thứ 11, diễn ra chiều 23/12, tại Hà Nội.



Ban Tổ chức cho biết, năm 2023 đã nhận được hồ sơ tham dự của 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 400 lái xe trên cả nước.

Hội đồng bình chọn đã thống nhất chọn 20 tập thể và 50 cá nhân để trao giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 11 năm 2023, trong số này, có hai gương mặt nữ là chị Lê Thị Kim Bình (Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Gia Lai) và Lê Thị Kim Dung (Hợp tác xã Hòa Bình Xanh – chi nhánh Kon Tum).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng “Văn hóa giao thông” cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nỗ lực vượt bậc trong đảm bảo an toàn giao thông.

Để đoạt giải Vô lăng vàng, lái xe phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023, không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022); chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2023.

Tối thiểu có 20.000 km an toàn đối với vận tải hành khách, 30.000 km an toàn đối với vận tải hàng hóa, 15.000 km an toàn đối với vận tải hành khách bằng xe buýt chạy trong các tuyến đường nội thị.

Đồng thời, lái xe có nghĩa cử, hành động cao đẹp, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào công tác bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường giao thông xanh, sạch, văn minh.

Các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được các tiêu chí: 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 1 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Trong năm 2023, đơn vị không có xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên, không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách. 100% số xe lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình…

Những tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng lần này có nhiều thành tích nổi bật trong đảm bảo an toàn giao thông và có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp. Đơn cử như Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh (Nghệ An) ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thực hiện ứng trực 24/24 giờ nên hành trình của từng phương tiện đều được giám sát chặt chẽ, những vi phạm đều được nhắc nhở kịp thời, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe.

Cùng với quản lý đội ngũ lái xe, trước khi xe xuất bến đều được kiểm tra các điều kiện pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, giấy phép lái xe. Sau mỗi chuyến đi, phương tiện đều đưa vào xưởng để kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật. Ý thức chấp hành pháp luật của lái xe nghiêm túc, chất lượng phương tiện được đảm bảo, vì thế trong năm qua, Công ty có gần 7 triệu km an toàn.

Với Công ty cổ phần vận tải bộ Tân Cảng (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn), một đơn vị có địa bàn hoạt động rộng và sản lượng vận chuyển trung bình đạt 800 nghìn TEUs/năm, công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Trong năm qua, đơn vị có gần 4,4 triệu km an toàn.

Kết quả này một phần là do đơn vị kiểm soát chặt, không để xảy ra tình trạng lái xe nghiện ma túy hay sử dụng rượu, bia khi cầm lái.

Thượng tá Lê Đặng Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải bộ Tân Cảng cho biết, doanh nghiệp thực hiện kiểm soát, kiểm tra ma túy, chất gây nghiện, việc sử dụng rượu, bia của đội ngũ lái xe theo hình thức định kỳ và đột xuất. Một năm 2 lần, Công ty phối hợp với đội tuyên truyền của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, lái xe nâng cao ý thức, chấp hành tốt về Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật.

Vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vất vả trong nghề nghiệp và suy nghĩ “nghề lái xe taxi chỉ dành cho nam giới”, chị Lê Thị Kim Dung là lái xe giỏi của Hợp tác xã Hòa Bình Xanh, chi nhánh Kon Tum.

Có 20 tập thể và 50 cá nhân đạt Giải thưởng ‘Vô lăng Vàng’ năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ lái xe an toàn, doanh thu luôn xếp top đầu trong Hợp tác xã, chị luôn có tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp, khách hàng, được mọi người yêu mến và nể phục.

Là doanh nghiệp nhiều năm liền đoạt giải Vô lăng vàng và có nhiều lái xe đoạt giải thưởng này, thống kê từ Tập đoàn Mai Linh cho thấy, đã có 250 em bé chào đời trên các chuyến xe của Mai Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Giải thưởng Vô lăng vàng là giải thưởng duy nhất ở cấp quốc gia nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành quả lao động, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Lễ trao giải Vô lăng vàng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân đoạt giải, ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây, với chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ lĩnh vực kinh doanh vận tải nói chung, vận tải đường bộ nói riêng, các thành phần kinh tế đã nhanh chóng đầu tư, phát triển đoàn phương tiện, cung ứng dịch vụ hỗ trợ vận tải ngày càng hiện đại, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, trình độ quản trị kinh doanh vận tải cũng ngày càng nâng cao, nhiều doanh nghiệp đã chủ động huy động vốn, đầu tư phát triển đoàn phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải, xác định rõ bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải nước ta đều đã chủ động tìm hiểu, học hỏi nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.



Mặc dù chịu tác động nặng nề sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp chấp nhận bù lỗ để duy trì hoạt động, song công tác bảo đảm an toàn giao thông vận tải vẫn luôn được coi trọng, đặt lên hàng đầu.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Năm an toàn giao thông 2024, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục chọn chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” nhằm đề cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phát động phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn văn minh, thân thiện môi trường” năm 2024 và giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 12./.