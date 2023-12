Sẽ có 20 tập thể và 50 cá nhân đạt Giải thưởng ‘Vô lăng Vàng’ năm 2023

Có 20 tập thể và 50 cá nhân đạt Giải thưởng ‘Vô lăng Vàng’ năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết sẽ có 20 tập thể và 50 cá nhân đạt Giải thưởng “Vô lăng Vàng” lần thứ 11 năm 2023.

Tại buổi họp báo thông tin về Giải thưởng “Vô lăng Vàng” vào chiều 19/12, theo ông Minh, “Vô lăng Vàng” là giải thưởng duy nhất cấp Quốc gia ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông.

“Qua 11 năm tổ chức (2013-2023) đã có 494 lượt lái xe và 200 lượt đơn vị vận tải đoạt giải. Năm 2023, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ tham dự giải thưởng của 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 400 lái xe trên cả nước. Hội đồng bình chọn giải thưởng đã thống nhất chọn 20 tập thể và 50 cá nhân đạt Giải thưởng ‘Vô lăng Vàng’ lần thứ 11 năm 2023,” ông Minh nói.

Ông Minh cho biết Giải “Vô lăng Vàng” năm 2023 có nhiều điểm mới, trong đó, bổ sung nội dung an toàn giao thông thành hệ thống trường dữ liệu, các chỉ tiêu cụ thể để lượng hóa chỉ số an toàn và công tác quản lý an toàn của đơn vị vận tải. Hội đồng xét giải đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến công tác an toàn ví dụ thống kê vi phạm thời gian làm việc liên tục của lái xe, vi phạm tốc độ, theo dõi từ thiết bị giám sát hành trình, khám sức khỏe cho lái xe.

Đại diện Ban tổ chức cũng thông tin thêm, số lượng đơn vị vận tải, cá nhân tham gia ngày càng tăng thể hiện sức hút của giải thưởng ngày càng lớn đồng thời mong muốn mở rộng cơ cấu của giải thưởng trong các năm tới để thêm nhiều đơn vị, cá nhân xứng đáng có thể được trao giải.

Trao tặng giải thưởng Vô lăng vàng cho 50 lái xe trên cả nước Giải thưởng Vô lăng vàng là giải thưởng nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lễ trao giải thưởng “Vô lăng Vàng” lần thứ 11 năm 2023 được tổ chức vào ngày 23/12, truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đại diện Ban tổ chức Giải thưởng “Vô lăng Vàng” năm 2023 phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để đạt được Giải thưởng “Vô lăng Vàng” năm 2023, lái xe phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023 (tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/10/2023); không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên trong 3 năm (2020-2022); chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kỳ hình thức nào trong năm 2023.

Bên cạnh đó còn có tiêu chí về số ki lô mét an toàn tối thiểu, lái xe có nghĩa cử, hành động cao đẹp, đạo đức nghề nghiệp: tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt, có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe… Tiêu chí với doanh nghiệp về bảo đảm quyền lợi cho người lao động, không có xe gây tai nạn nghiêm trọng, lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình; không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách…/.