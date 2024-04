Bộ trưởng GTVT: ‘Đèn xanh mà vẫn không dám tăng tốc, phải vừa đi vừa dòm’

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 vào sáng 24/4. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện nay vi phạm an toàn giao thông của xe máy xảy ra rất nhiều. Do đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội đối với phương tiện này để từ đó cải thiện hành vi của người điều khiển nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường xử phạt nguội xe máy vi phạm

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm nay do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức vào sáng 24/4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá xử phạt nguội đối với ôtô tại các tỉnh, thành trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội làm tương đối tốt. Tuy nhiên, các phương tiện khác như môtô xe máy cũng chưa có điều kiện để tăng cường giám sát xử lý phạt nguội, do đó cần nghiên cứu thêm.

Dẫn chứng thực tế đi bên nước ngoài, Bộ trưởng cho biết khi đèn xanh, lái xe tăng tốc ngay và không cần suy nghĩ nhưng tại nước ta thì người điều khiển không dám tăng tốc mà phải “vừa đi vừa dòm” vì kiểu gì cũng có xe máy chen ngang hoặc vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nên cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội đối với phương tiện này.

“Hiện nay, xe máy là phương thức đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80-90% lưu lượng giao thông trên đường nhưng vi phạm an toàn giao thông lại xảy ra rất nhiều; vẫn còn tình trạng phụ huynh giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển, dẫn tới các vụ tai nạn giao thông. Việc cải thiện hành vi của người đi xe máy và nâng cao an toàn giao thông cho trẻ em là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới,” người đứng đầu ngành Giao thông Vận tải nói.

Nhấn mạnh tới thông điệp đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ làm hình mẫu cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, Bộ trưởng lưu ý các phụ huynh phải dành thời gian để dạy dỗ rèn luyện cho con em đủ kiến thức và kỹ năng trước khi giao xe; cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phối hợp với nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh.

Đưa ra thông tin vừa qua có một loạt các vụ cháy xe khách, hiện tượng nổ lốp trên cao tốc, là những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và có thể gây hậu quả lớn, vì thế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân, chia sẻ thông tin đến nhân dân, các chủ xe kinh doanh vận tải, tăng cường công tác khắc phục.

Khẳng định những tuyến cao tốc mới sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng khắc phục được những tồn tại bất cập hiện nay về tổ chức giao thông, theo Bộ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải thực hiện ngay một số giải pháp để phục vụ tốt hơn, đặc biệt là trạm dừng nghỉ tạm trên các tuyến cao tốc để đưa vào phục vụ nhân dân.

“Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực đẩy mạnh các gói thầu để xây dựng các trạm dừng nghỉ trên Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Chỉ trong vài ngày nữa, các trạm dừng nghỉ tạm sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng có chỗ dừng xe, đi vệ sinh, nghỉ ngơi của hành khách, nhân dân đồng thời đề nghị các lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, ưu tiên tốt nhất và thực chất nhất để các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc sớm được đưa vào hoạt động,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị và triển khai ngay các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là có giải pháp cho các vấn đề thường xảy ra có tính điển hình lặp đi lặp lại trong các dịp nghỉ lễ (chở quá số người, lái xe ban đêm, lái xe quá thời gian quy định, vi phạm tốc độ,...).

Tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông quý 1 năm nay (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

Đánh giá số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm với cùng kỳ năm 2023 khi giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tuy nhiên, ông Thành cho rằng số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng cao cụ thể là tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%) và tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%).

Trong quý 1, có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% và 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Ông Thành cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội; vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; còn tình trạng tụ tập đua xe trái phép; tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn…

Tham luận tại hội nghị, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trong ba tháng đầu năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, phương tiện vận tải hàng hóa tăng; tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1, Cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm, nhất là việc phóng nhanh, vượt ẩu, sớm lắp đặt camera xử phạt nguội và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sớm nâng cấp lên tối thiểu 4 làn xe, có dải phân cách cứng, có làn chờ khẩn cấp, hoàn chỉnh các thiết chế để quản lý cao tốc theo quy định.

Đại diện tỉnh Sơn La cũng chỉ ra những tồn tại về tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ còn xảy ra tại một số tuyến đường; chưa có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng phương tiện thủy nội địa chưa đủ các điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ thiết bị an toàn giao thông nhưng vẫn hoạt động trên lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình.

“Do chưa được trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát nên việc xử lý lỗi vi phạm chưa triệt để; ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đôi lúc còn mang tính đối phó, chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng,” lãnh đạo tỉnh Sơn La chỉ ra khó khăn./.