267 vụ tai nạn giao thông với 91 người tử vong trên các tuyến cao tốc

Nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc đã được thảo luận tại hội thảo khoa học sáng 19/3 tại Hà Nội.

Điểm đầu nối vào đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

“Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc – Thực trạng và giải pháp” là chủ đề Hội thảo khoa học do Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức sáng 19/3.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm luận giải, làm rõ cơ sở khoa học, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, xây dựng quy hoạch và định hướng phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc tại Việt Nam; đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải những giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông

Thông tin tại Hội thảo cho thấy, quá trình các tuyến cao tốc đưa vào khai thác, sử dụng đã bộc lộ những tồn tại, bất cập trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo trì, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 172 người.

Riêng trên các tuyến cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông quản lý (12 đoạn tuyến cao tốc liên tỉnh, tổng chiều dài 1.627km, đi qua 28 địa phương), xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm 54 người chết, 124 người bị thương.

So với thời gian trước liền kề tăng 2 vụ (0,75%), tăng 30 người chết (32,97%), tăng 56 người bị thương (32,56%).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế, làm giảm sâu số người chết và số người bị thương, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe... gây ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung, trên các tuyến đường bộ cao tốc nói riêng đã bộc lộ những tồn tại, bất cập ngay từ trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo trì.

Trên các đoạn, tuyến đầu tư phân kỳ mới được đưa vào khai thác, thời gian gần đây tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông xảy ra nhiều, trong đó có một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, điển hình là 2 vụ xảy ra vào đầu năm 2024 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và Nội Bài-Lào Cai.

Qua công tác điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho hay, bên cạnh ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông, còn xuất hiện một phần nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng tới tình hình trật tự, an toàn giao thông nói chung như tuyến đường cao tốc có dải phân cách giữa không có làn dừng xe khẩn cấp, không có đèn chiếu sáng ban đêm, một số đoạn tầm nhìn bị che khuất...

Nhiều tồn tại, bất cập chưa được khắc phục

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Đến nay, mạng lưới đường bộ cao tốc ở nước ta đang được khai thác, sử dụng 9 tuyến với chiều dài 1.708km.

Hiện trường vụ tai nạn trên Cao tốc Cam Lộ-La Sơn làm 2 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Năm 2023, qua khảo sát trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý, đã phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông, trong đó nổi lên những bất hợp lý chưa được khắc phục dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vừa qua.

Đến nay, ngành giao thông đã chỉ đạo khắc phục xong 77 mục; 21 mục đang thực hiện và hoàn thành trong năm 2024; 34 mục còn lại chưa thực hiện (trong đó đã có một số mục là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông thời gian qua).

Sau khi xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (tuyến Cam Lộ- La Sơn, Nội Bài-Lào Cai), làm 7 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, Cục Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các kiến nghị chưa được khắc phục và các bất hợp lý phát sinh mới.

Hiện tổng số kiến nghị đã được khắc phục là 74; tổng số kiến nghị chưa được khắc phục là 58; tổng số kiến nghị phát sinh mới là 43. Qua giám sát cho thấy, tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại, xuất hiện tình trạng như mở điểm mở cho phương tiện đi thẳng vào tuyến cao tốc (Hà Nội-Lào Cai), hệ thống hàng rào lưới thép còn nhiều vị trí chưa khép kín, thiếu người trực chốt, gác nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ, điều khiển môtô, xe ba gác vào tuyến cao tốc, súc vật đi trên cao tốc; đã xảy ra tình trạng cắt rào, trèo lên đường cao tốc để đón xe khách.

Một số tuyến vừa khai thác hoạt động giao thông, vừa thi công, thậm chí còn tháo dỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom, thi công đường gom gây bụi làm cản trở, che khuất tầm nhìn của lái xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật chỉ ra đối với những đoạn, tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa, không có làn dừng khẩn cấp luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khi xảy ra tai nạn giao thông thường đặc biệt nghiêm trọng (tuyến Cam Lộ-La Sơn, đoạn tuyến Yên Bái-Lào Cai).

Những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy sự cố, tai nạn giao thông, lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và ùn tắc giao thông kéo dài.

Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông quản lý, đã kiểm soát 222.031 trường hợp, lập biên bản trên 32,9 nghìn trường hợp, phạt tiền trên 140,5 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 16,7 nghìn trường hợp, tạm giữ 1.316 phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện 155 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 133 đối tượng.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân sau vụ tai nạn Cao tốc Cam Lộ-La Sơn Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông để nâng cao an toàn trên tuyến Cam Lộ-La Sơn-Hòa Liên.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã tham luận, trao đổi về công tác phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông từ các tuyến đường nối vào cao tốc; công tác phối hợp giải quyết những bất cập tiềm ẩn tai nạn giao thông và tổ chức giao thông trên tuyến đường cao tốc; an toàn giao thông, tổ chức giao thông, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành trên đường cao tốc.

Nhiều ý kiến đề xuất các đơn vị của Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các tuyến đường khẩn trương có phương án khắc phục ngay các bất cập, tập trung vào hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ đường, hàng rào chắn, mắt phản quan, hệ thống chiếu sáng; hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh, các đường ra, vào cao tốc trên đoạn tuyến nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong quá trình khai thác. Cùng với đó, bố trí điểm dừng nghỉ trên tuyến phù hợp; mở rộng các dải lề hai bên đường đảm bảo đủ làm làn dừng xe khẩn cấp./.