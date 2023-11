Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Brahmos tầm xa đầu tiên từ tàu khu trục

Tàu khu trục Imphal. (Nguồn: Hindustan times)

Tàu khu trục Imphal mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới nhất của Hải quân Ấn Độ đã phóng tên lửa Brahmos trúng mục tiêu đã định.

Trong thông báo ngày 22/11, Hải quân Ấn Độ cho biết đây là vụ thử nghiệm tên lửa Brahmos tầm xa đầu tiên của tàu chiến trước khi đưa vào vận hành.

Điều này nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của hải quân tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đánh dấu một biểu tượng khác của sáng kiến Ấn Độ tự lực Aatmanibharta trong sản xuất quốc phòng và hỏa lực của Hải quân Ấn Độ trên biển.

Ấn Độ lần đầu thử nghiệm thành công sứ mệnh không gian có người lái Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ thông báo cơ quan này đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đầu tiên cho sứ mệnh không gian có người lái Gaganyaan.

Imphal là tàu khu trục tên lửa tàng hình lớp Visakhapatnam thứ ba của Hải quân Ấn Độ.

Tàu này do Cục Thiết kế Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ (WDB) thiết kế và do công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, Mumbai đóng.

Đây là một dấu ấn của ngành đóng tàu Ấn Độ và là một trong những tàu chiến có công nghệ tiên tiến nhất thế giới./.