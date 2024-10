Ấn Độ: Vụ nổ lớn xảy ra gần một trường học ở thủ đô New Delhi

Cảnh sát kiểm tra gần hiện trường vụ nổ. (Nguồn: indiatoday)

Truyền thông Ấn Độ ngày 20/10 đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra gần một trường học ở thủ đô New Delhi vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau vụ việc, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa và các cơ quan chức năng đang điều tra để xác định nguyên nhân và bản chất vật liệu gây nổ.

Vụ nổ xảy ra gần một trường học tại khu dân cư Prashant Vihar của New Delhi. Trường học này do Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) Ấn Độ điều hành.

Theo lời kể của các nhân chứng, vụ nổ khiến khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Bức tường bao quanh trường học và một ôtô gần đó đã bị hư hại, trong khi nhiều cửa sổ của căn hộ và cửa hàng gần đó cũng bị vỡ. Nhiều người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ việc, các cơ quan chức năng gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, rà phá bom mìn và pháp y đã nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh và xác định nguồn gốc vụ nổ.

Đội đặc nhiệm của đơn vị chống khủng bố thuộc cảnh sát New Delhi cũng đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác điều tra chi tiết về bản chất vụ nổ.

Tại thời điểm này, hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn nguồn tin từ Phòng thí nghiệm khoa học pháp y cho biết, thiết bị nổ dường như là một quả bom tự chế thô sơ.

Sự việc nói trên đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn và an ninh trong khu vực, trong bối cảnh nhiều chuyến bay xuất phát từ Ấn Độ đã phải hạ cánh khẩn cấp do có đe dọa đánh bom.

Trong 6 ngày qua, hơn 70 chuyến bay đã bị hoãn hoặc chuyển hướng do đe dọa đánh bom./.

Nhiều trường học tại Ấn Độ bị đe dọa đánh bom Đội rà phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ đã được điều tới các trường bị gửi thư đe dọa đánh bom và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.