An Giang: Huy động 38 phà đưa khách, phương tiện qua sông dịp 30/4-1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4-1/5), Công ty Cổ phần Phà An Giang cho biết sẽ huy động 38 chiếc phà trọng tải từ 30-200 tấn đưa hành khách, phương tiện vượt sông Tiền, sông Hậu ở 9 bến phà.

Phà Châu Giang vượt sông Hậu nối thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết đã chỉ đạo lực lượng Công an, giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo ông Lê Văn Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh tập trung xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

“Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương chủ động có phương án điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các điểm, khu vực được dự báo sẽ có phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp lễ. Trong đó, các đơn vị tập trung tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 91, các điểm du lịch, bến xe, bến phà…,” ông Lê Văn Phước cho biết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành Giao thông tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; triển khai các phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện và khắc phục hư hỏng cầu, đường, các điểm đen mới phát sinh, nhất là trên các tuyến đường chính, các đầu mối giao thông quan trọng, các điểm và khu vực được dự báo sẽ có phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và các phương tiện trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4-1/5), Công ty Cổ phần Phà An Giang cho biết sẽ huy động 38 chiếc phà trọng tải từ 30-200 tấn đưa hành khách, phương tiện vượt sông Tiền, sông Hậu ở 9 bến phà: Châu Giang (Châu Đốc), Tân Châu (thị xã Tân Châu-Hồng Ngự, Đồng Tháp), Năng Gù (huyện Châu Phú), Thuận Giang (huyện Phú Tân), Trà Ôn, Mương Ranh (huyện Châu Thành), An hòa, Ô Môi (Long Xuyên) và phà Vàm Cống (thành phố Long Xuyên, An Giang-huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).

Để đảm bảo hành khách, phương tiện qua phà được an toàn, nhanh chóng, giao thông tại các bến phà an toàn, thông suốt trong dịp lễ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang Nguyễn Văn Huấn cho biết Công ty đã yêu cầu các xí nghiệp phà kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, cầu phao, cầu dẫn, sửa chữa khắc phục những hư hỏng để đảm bảo hoạt động trong quá trình phục vụ và an toàn cho hành khách.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ; không chở hàng cấm, hàng lậu; không chở quá tải trọng cho phép. Các xí nghiệp phà liên hệ với các lực lượng chức năng địa phương hai bờ sông Tiền, sông Hậu để xây dựng kế hoạch phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phương án phân luồng giao thông, không để kẹt xe, ùn ứ phương tiện lên xuống phà./.

Khánh thành bến phà Đồng Bài mới tạo thuận lợi tạo thuận lợi cho du lịch Cát Bà Việc đưa bến phà Đồng Bài đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót, nhất là vào dịp cao điểm, tạo thuận lợi cho người dân và khách du lịch khi đến với đảo Cát Bà.