Lãnh đạo tỉnh An Giang ấn nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh checkinangiang.vn. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 28/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh checkinangiang.vn và Ứng dụng du lịch thông minh checkinangiang trên thiết bị di động.

Đây là sự kiện quan trọng của ngành Du lịch An Giang, đánh dấu bước phát triển từ du lịch truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thành ngành du lịch thông minh, thuận tiện, hiệu quả, phục vụ du khách, người dân và doanh nghiệp.

Cổng thông tin du lịch thông minh An Giang có địa chỉ https://checkinangiang.vn và Ứng dụng du lịch thông minh An Giang checkinangiang được triển khai song song, hỗ trợ trên hệ điều hành Android và iOS.

Cổng và Ứng dụng du lịch thông minh An Giang tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu về du lịch gồm các điểm vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật; các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng ẩm thực; các trung tâm mua sắm, trung tâm thể thao; các chỉ dẫn về giao thông liên quan đến lịch trình chuyến bay, tuyến xe buýt; các điểm thuê phương tiện giao thông; chỉ dẫn toàn bộ về thủ tục hành chính.

Cổng và Ứng dụng cũng có chuyên mục hướng dẫn du khách liên hệ về y tế, an ninh, an toàn cho khách du lịch; đồng thời còn có tính năng gợi ý lịch trình tham quan, các đơn vị lữ hành mà du khách có thể lựa chọn, cũng như tiếp nhận những phản hồi của du khách về các hoạt động du lịch ở An Giang.

Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) quan sát các điểm du lịch tại lễ ra mắt. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Đặc biệt, Cổng thông tin còn tích hợp thêm công nghệ thực tế ảo (VR); các nội dung đa phương tiện như hình ảnh, video, camera 360 độ; tích hợp bản đồ số, tìm kiếm bằng giọng nói, chuyển đổi ngôn ngữ, phản ánh thông tin, lịch trình cá nhân hóa…

Với những tính năng này, du khách có thể quan sát những điểm du lịch An Giang một cách sống động qua màn ảnh nhỏ.

Cơ sở dữ liệu trên Cổng và Ứng dụng được phân loại thành dữ liệu động và dữ liệu tĩnh để người dùng, đặc biệt là du khách, dễ dàng tra cứu và khai thác sử dụng.

Năm 2023, An Giang đón khoảng 8,5 triệu lượt khách tham quan; trong đó khách lưu trú đạt trên 700.000 lượt.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh Cổng thông tin và Ứng dụng di động là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trong công cuộc chuyển đổi số ngành Du lịch của tỉnh.

Đây là tiền đề thuận lợi để phát triển du lịch số, tiếp cận nhanh chóng nhiều xu hướng du lịch mới, hiện đại, hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển bền vững du lịch An Giang./.

