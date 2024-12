Những địa danh nổi tiếng trên thế giới cấm sự hiện diện của phụ nữ

Linh mục Chính thống giáo làm lễ trong nhà thờ trên Núi Athos, Hy Lạp. (Nguồn: National Geogrphic)

Một số địa danh nổi tiếng trên thế giới với phong cảnh ngoạn mục hoặc di tích lịch sử linh thiêng nhưng không phải là lựa chọn với các du khách nữ.

Xuất phát từ niềm tin tôn giáo cổ xưa đến những hạn chế về đạo đức thời Đức Quốc xã, đây là năm nơi mà phụ nữ bị cấm đến tham quan.

Núi Athos, Hy Lạp

Trong hơn 1.000 năm, những người hành hương và tu sĩ Chính thống giáo đã đổ xô đến các tu viện Chính thống Đông phương ở núi Athos, nằm trên một bán đảo ở phía Bắc Hy Lạp, nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ và những kho tàng nghệ thuật quý hiếm.

“Núi Thánh” và khu vực trong bán kính hơn 160km xung quanh đã được bảo vệ như một Di sản Thế giới của UNESCO từ những năm 1990 vì “ý nghĩa đặc biệt mang tính phổ quát” của nó.

Tuy nhiên, địa điểm này không được mở rộng trên toàn cầu. Kể từ năm 1046 sau Công nguyên, phụ nữ và động vật giống cái đều bị cấm đến bán đảo Athos, ngoại trừ mèo cái.

Các tu viện trên núi không chỉ cấm phụ nữ với lý do sự hiện diện của họ sẽ khiến các tu sỹ khó giữ lời thề độc thân, mà truyền thống Chính thống giáo cho rằng núi Athos thuộc về Đức Trinh Nữ Maria và không người phụ nữ nào khác có thể đặt chân lên mặt đất thiêng liêng của ngọn núi này.

Núi Ōmine, Nhật Bản

Núi Ōmine của Nhật Bản nằm trên đảo Honshu và được biết đến với ý nghĩa thiêng liêng và các di sản văn hóa.

Cũng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng là Di sản Thế giới, ngọn núi này có ý nghĩa quan trọng về vai trò tâm linh.

Các ngôi chùa và đền thờ Thần đạo (Shinto) và Phật giáo trong khu vực từ lâu đã thu hút những người tu khổ hạnh, khách du lịch và thậm chí cả các thành viên gia đình hoàng gia.

Nhưng phụ nữ đã bị cấm đến đỉnh Ōmine trong hơn 1.000 năm vì "sự mất tập trung" mà họ gây ra với những người hành hương nam và cũng như bởi lệnh cấm sự hiện diện của phụ nữ đang hành kinh tại các nghi lễ.

Đảo Okinoshima, Nhật Bản

Một di sản thiêng liêng khác ở Nhật Bản cũng cấm phụ nữ là Đảo Okinoshima, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Fukuoka.

Hòn đảo, được quản lý bởi một nhóm tu sỹ Thần đạo và được UNESCO công nhận là “ví dụ đặc biệt về truyền thống thờ cúng một hòn đảo linh thiêng.”

Những người đàn ông phải thanh tẩy bằng nước biển trước khi đặt chân lên hòn đảo linh thiêng Okinoshima. (Nguồn: National Geographic)

Nguồn gốc truyền thống của nó xoay quanh ba nữ thần biển được thờ tại ba ngôi đền trên hòn đảo này.

Hòn đảo ngày nay phần lớn cấm cả nam và nữ, nhưng mỗi năm hàng trăm người đàn ông được phép đến thăm hòn đảo để tổ chức lễ hội. Thậm chí, họ chỉ được phép đặt chân lên bờ biển sau khi đã tắm trong nước biển.

Lý do phụ nữ bị cấm là do vào năm 2017, một quan chức giải thích rằng chuyến đi ngắn ngày đến hòn đảo này được coi là quá nguy hiểm đối với phụ nữ và họ bị cấm vì sự an toàn của chính mình.

Herbertstrasse, Hamburg, Đức

Ngay cả châu Âu cũng tồn tại một khu vực không cho phép phụ nữ tới tham quan: Herbertstrasse tại thành phố Hamburg, một con phố cấm phụ nữ ngoại trừ gái mại dâm.

Con phố này nằm gần Reeperbahn, một khu vực của thành phố được coi là một trong những khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới.

Herbertstrasse là một con phố nhỏ nổi tiếng với ánh đèn neon và cửa sổ với hàng trăm gái mại dâm ăn mặc hở hang.

Mặc dù đây là đường phố công cộng và do đó phải tuân theo luật bình đẳng giới nghiêm ngặt của Đức, du khách đến Herbertstrasse trước tiên phải vượt qua các rào chắn kim loại lớn có biển cấm tất cả nam giới dưới 18 tuổi và khách du lịch nữ.

Con phố này từng mở cửa cho tất cả mọi người nhưng kể từ năm 1933, khi Đức Quốc xã ra lệnh đóng cửa con phố bằng các rào chắn như một phần trong nỗ lực kiểm soát hoạt động mại dâm và tệ nạn.

Đức Quốc xã đã bắt giữ hơn 3.000 phụ nữ ở Hamburg vì tội bán dâm. Nhiều người đã chết cùng với gái mại dâm từ các thành phố khác của Đức trong các trại tập trung.

Sau khi Đức Quốc xã sụp đổ, những cánh cổng và lệnh cấm du khách nữ vẫn tồn tại. Tới những năm 1970, chính quyền thành phố Hamburg còn dựng lên những hàng rào thép thậm chí cao hơn để chặn tầm nhìn vào con phố này.

Vườn quốc gia Band-e-Amir, Afghanistan

Được biết đến là phiên bản Grand Canyon của Afghanistan, Band-e-Amir ở tỉnh Bamiyan là công viên quốc gia đầu tiên thuộc loại này ở Afghanistan, nổi tiếng với những hồ nước tuyệt đẹp, các vách đá cao vút và những con đập tự nhiên.

Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ tới Công viên quốc gia Band-e-Amir kể từ năm 2023. (Nguồn: National Geographic)

Công viên quốc gia này, mở cửa lần đầu tiên vào năm 2009 và được đề cử vào danh sách di sản của UNESCO, từng được ca ngợi là biểu tượng cho sự tiến bộ sau chiến tranh của Afghanistan và thậm chí còn tuyển dụng những nữ kiểm lâm viên đầu tiên.

Tuy nhiên, vào năm 2023, chính quyền Taliban thông báo cấm các du khách nữ tới công viên quốc gia này với lý do vi phạm "sự khiêm nhường." Các binh sỹ Taliban cũng đã đóng quân ở lối vào công viên để cấm phụ nữ vào tham quan.

Lệnh cấm này chỉ là một trong nhiều động thái nhằm ngăn cản phụ nữ tham gia vào cuộc sống công cộng ở Afghanistan./.

Afghanistan: Taliban ra thông báo cấm phụ nữ học đại học Bộ trưởng Giáo dục đại học Afghanistan Neda Mohammad Nadeem yêu cầu "ngay lập tức thực hiện việc đình chỉ học tập của nữ giới cho tới khi có thông báo tiếp theo."