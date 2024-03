An Giang: Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, tạo đột phá cho du lịch

Hệ thống cáp treo ở Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tỉnh An Giang đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch, tạo bước đột phá phát triển toàn diện, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2024, An Giang phấn đấu đón 9 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến các khu, điểm du lịch, điểm tham quan. Trong số đó, có 25.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2024 phấn đấu đạt 6.200 tỷ đồng.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, An Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 4 khu, điểm du lịch trọng điểm, có lợi thế cạnh tranh cao trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (Châu Đốc); Khu Du lịch Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên); Khu Du lịch Mỹ Hòa Hưng-cồn Phó Ba (Long Xuyên); Khu Di tích Văn hóa Óc Eo-Ba Thê (Thoại Sơn).

An Giang đang đẩy nhanh việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng và liên kết các huyện, thị xã, thành phố để phát triển kinh tế xã hội, trong đó có phát triển du lịch.

Tỉnh đã đề xuất kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các dự án như Tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đến cửa khẩu Tịnh Biên và điểm đầu đường cao tốc đến điểm đầu Quốc lộ 91 đi cửa khẩu Khánh Bình (theo tuyến Quốc lộ 91C); Xây dựng cầu Tôn Đức Thắng kết nối từ thành phố Long Xuyên với cồn Mỹ Hòa Hưng, quê hương Bác Tôn; Đầu tư xây dựng Cầu Tân Châu-Hồng Ngự; Tuyến tránh Quốc lộ 91 qua đô thị Cái Dầu-Vĩnh Thạnh Trung (nối đường tỉnh ĐT.945 và đường tỉnh ĐT.947), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Tỉnh cũng kêu gọi đầu các dự án cầu Năng Gù, cầu Thuận Giang, cầu An Hòa; đôn đốc triển khai thi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, giai đoạn 1.

Đồng thời, tỉnh triển khai và hoàn thành công tác bảo trì cho 19 tuyến đường tỉnh với số tiền khoảng 92,5 tỷ đồng; bảo trì cho hệ thống đường quốc lộ nhận ủy quyền quản lý như: Quốc lộ 91C, N1 và Quốc lộ 91 với số tiền 30 tỷ đồng.

Để tạo đột phá cho ngành Du lịch phát triển, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết tỉnh tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông kết nối du lịch và các dự án thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn; chuẩn bị, rà soát danh mục dự án thuộc lĩnh vực du lịch phù hợp với quy hoạch tỉnh, các chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến An Giang.

Tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử, thương mại điện tử cho các doanh nghiệp du lịch; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, triển khai mạng 5G ở các khu vực trọng điểm, phủ sóng wifi công cộng tại các khu, điểm du lịch, bến xe, trung tâm mua sắm; vận hành thử nghiệm hệ thống du lịch thông minh, đẩy mạnh ứng dụng thực tế ảo vào quảng bá di tích, danh lam thắng cảnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh sẽ đổi mới công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng có sức hấp dẫn; tập trung khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch nước ngoài; tăng cường liên kết phát triển du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Để du lịch An Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn, tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch; kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp du lịch hoạt động chưa đúng các quy định về an ninh trật tự.

Địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; kiểm tra, phát hiện, xử lý mạnh các đối tượng có hành vi chèn ép, đeo bám, lừa đảo khách du lịch.

Năm 2023, An Giang đón khoảng 8,5 triệu lượt khách, đạt 106% so với kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.900 tỷ đồng, đạt 107% năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022./.