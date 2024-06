An Giang: Sạt lở đất bờ rạch Ông Chưởng, gây thiệt hại cho người dân

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do đoạn bị sạt lở nằm ngay khúc cua cong có dòng chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, kết hợp tải trọng trên bờ lớn như nhà, giao thông đường bộ...

Hiện trường vụ sạt lở rạch Ông Chưởng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 23/6, một đoạn bờ rạch Ông Chưởng thuộc tổ 3, ấp Long Thành, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra sạt lở đất khiến người dân bị thiệt hại.

Vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 4 giờ sáng 23/6. Đoạn sạt lở kéo dài tầm 40 m, chưa ăn sâu vào bờ, tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 căn nhà người dân cập bờ rạch Ông Chưởng bị thiệt hại nặng. Trong đó có 2 căn nhà bị trôi hoàn toàn xuống rạch Ông Chưởng; 1 căn có nguy cơ đổ sập. Ước tính thiệt hại tài sản của người dân khoảng 150 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở là do đoạn bị sạt lở nằm ngay khúc cua cong có dòng chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, kết hợp tải trọng trên bờ lớn như nhà, giao thông đường bộ...

Khu vực xảy ra sạt lở đoạn bờ rạch Ông Chưởng (thuộc tổ 3, ấp Long Thành) nằm trong vùng cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết: Sau khi xảy ra vụ sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới và chính quyền xã Long Giang cùng các ban ngành, đoàn thể đã huy động lực lượng tiến hành khảo sát, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện chính quyền huyện Chợ Mới đang tiếp tục vận động người dân xung quanh chặt cây xanh, phát hoang bụi rậm, di dời các đồ vật... để giảm tải trọng cho đê, kéo dây khoanh vùng, lắp đặt rào chắn, biển báo, treo đèn cảnh báo..., đảm bảo an toàn giao thông.

Huyện Chợ Mới cũng tiếp tục theo dõi để cảnh báo và vận động người dân, các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sụt lún, sạt lở tiếp tục di dời đến nơi an toàn.

Trong sáng 23/2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và địa phương, khảo sát hiện trường, đề xuất phương hướng xử lý, khắc phục sạt lở. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang sớm khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành./.

Bạc Liêu: Khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ổn định đời sống người dân Theo báo cáo của UBND Phường 5, đoạn sông Bạc Liêu-Cà Mau thuộc địa bàn Khóm 6 có 90 hộ dân sinh sống ven sông, trong đó có 31 hộ bị ảnh hưởng sạt lở. Riêng số hộ bị thiệt hại do sạt lở nhà là 11 hộ.