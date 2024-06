An Giang: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sau thời gian tích cực xác minh, tìm kiếm, khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 16/6, lực lượng Công an đã tìm thấy em B.A tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đưa về bàn giao cho gia đình.

Tối 16/6, thông tin từ Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng Công an đã tìm thấy nữ sinh N.T.B.A (sinh năm 2009), mất tích sau khi tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trước đó, ngày 4/6/2024, em N.T.B.A sau khi tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Nghĩa thì không trở về nhà.

Ngày 5/6, ông N.B.T (sinh năm 1980, trú khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc; cha của B.A) không thấy con trở về nên đến Công an thành phố Châu Đốc trình báo vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Châu Đốc khẩn trương phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang tổ chức xác minh, truy tìm em N.T.B.A.

Sau thời gian tích cực xác minh, tìm kiếm, khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 16/6, lực lượng Công an đã tìm thấy em B.A tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đưa về bàn giao cho gia đình./.

