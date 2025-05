An Giang: Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên. Trong đó, 2 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao huy hiệu 55 tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng và phát triển địa phương.

Tại buổi lễ, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, còn sức khỏe và trí tuệ, vẫn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chúc mừng các đảng viên đã nhận được phần thưởng cao quý của Đảng đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2025).

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, ông Lê Hồng Quang cho biết, năm 2025 dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân... tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong quý 1/2025, kinh tế-xã hội An Giang tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,12%. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Các chủ trương của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, an sinh xã hội... được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ông Lê Hồng Quang thông tin.

Cùng với cả nước, An Giang thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất tỉnh An Giang-Kiên Giang... Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức rõ, quán triệt sâu sắc và triển khai linh hoạt chủ trương trên với lộ trình phù hợp. Đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoàn thành đúng tiến độ, bước đầu vận hành hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong rằng, các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng hôm nay với kinh nghiệm, bề dày quá trình công tác, gắn bó với địa phương mãi xứng đáng là “cây cao bóng cả”; khách quan, công tâm, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt, bồi dưỡng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng An Giang - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đợt 19/5/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 404 đảng viên./.

