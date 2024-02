Anh phát hành đồng xu vinh danh biểu tượng âm nhạc George Michael

Đồng tiền xu kỷ niệm in hình ca sỹ-nhạc sỹ George Michael. (Nguồn: PA)

Anh phát hành đồng tiền xu kỷ niệm in hình ca sỹ-nhạc sỹ George Michael, một trong những biểu tượng âm nhạc thập niên 80 của thế kỷ 20.

Đây là thông tin mới được nhà sản xuất tiền xu chính thức của Anh Royal Mint xác nhận ngày 26/2.

Đồng tiền xu kỷ niệm mới sẽ in hình ảnh cố ca sỹ đeo chiếc kính râm - biểu tượng khi ngôi sao âm nhạc phát hành đĩa đơn đình đám "Faith" năm 1987. Hình ảnh do nghệ sỹ, nhà điêu khắc Sandra Deiana thực hiện và đã được công ty quản lý tài sản của cố ca sỹ chấp thuận.

Giám đốc Các dịch vụ sưu tập của The Royal Mint, Rebecca Morgan, ca ngợi George Michael là ngôi sao toàn cầu đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, với sự nghiệp âm nhạc và phong cách độc đáo của bản thân.

Đây là đồng tiền được phát hành trong series tiền xu vinh danh các huyền thoại âm nhạc Anh vốn đã có những tên tuổi như David Bowie, Elton John và ban nhạc rock biểu tượng của Xứ sở Sương mù Queen. Đồng tiền in hình George Michael được bán từ ngày 26/2.

George Michael (1963-2016) bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và trở nên nổi tiếng từ khi còn là thành viên của ban nhạc Wham! đầu những năm 1980. Sau khi nhóm tan rã, Michael tiếp tục phát triển theo con đường trình diễn độc lập (solo) và đạt được những thành công rực rỡ, giúp ông trở thành một trong những ca sỹ nhạc pop có sự nghiệp solo thành công nhất mọi thời đại.

Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc như "Last Christmas" phát hành năm 1984 cùng ban nhạc Wham!. Sau 39 năm phát hành, bản nhạc bất hủ này đã lần đầu tiên chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng các ca khúc Giáng sinh ở Anh hồi tháng 12/2023.

Ngoài ra, sự nghiệp solo của ông để lại dấu ấn đặc biệt qua các ca khúc "Careless whisper," "Wake me up before you go-go"...

Album solo đầu tay mang tên "Faith" đã giúp George Michael đạt được giải Album xuất sắc nhất năm tại Grammy 1989. Theo tạp chí Billboard, đây là đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 1988 nhờ giai điệu bắt tai, vui nhộn và phóng khoáng của phong cách Rock 'n' Roll./.

