Anh và Moldova khởi động quan hệ đối tác mới về quốc phòng và an ninh

Ngoại trưởng Anh David Lammy . (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 20/11, Chính phủ Anh thông báo nước này và Moldova đã khởi động quan hệ đối tác mới về quốc phòng và an ninh nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.



Sáng kiến này được công bố trong chuyến thăm thủ đô Chisinau (Moldova) của Ngoại trưởng Anh David Lammy.



Ngoại trưởng Lammy nhấn mạnh rằng Moldova là đối tác an ninh quan trọng của Anh và để tăng cường khả năng chống chịu của Moldova trước các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như để giữ an toàn cho nước Anh, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác chống di cư bất hợp pháp và khởi động quan hệ đối tác mới về quốc phòng và an ninh.



Đầu tháng này, Tổng thống đương nhiệm của Moldova, bà Maia Sandu, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 trước cựu Tổng công tố viên Alexandr Stoianoglo.

Giới chuyên gia cho rằng trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của mình, bà Sandu có thể sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tăng cường hội nhập với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có việc tích cực thực hiện các cải cách theo yêu cầu của EU để sớm gia nhập khối này./.

