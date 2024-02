Bà Rịa-Vũng Tàu: Những nhóm ngành chính đều đạt mức tăng trưởng cao

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành, giá trị sản xuất nông-ngư-lâm nghiệp, doanh thu vận tải đều tăng.

Chế biến hải sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood. (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 5/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 1/2024, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2024.

Ông Trương Tấn Vũ, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong tháng 1 có những dấu hiệu tích cực, các nhóm ngành chính của tỉnh đều tăng trưởng cao hơn hoặc bằng so với Nghị quyết đề ra.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 18,08%, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 18,26%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,25%, giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,7%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,01% so cùng kỳ, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 15%.

Tổng vốn đầu tư công trong năm 2024 của tỉnh đến nay là hơn 20.214 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn Trung ương 1.260 tỷ đồng; các dự án tỉnh quyết định đầu tư hơn 13.107 tỷ đồng; các dự án huyện quyết định đầu tư hơn 5.847 tỷ đồng. Tổng vốn đã phân bổ hơn 14.758 tỷ đồng, đạt 73,01% tổng nguồn vốn.

Tính đến ngày 31/1, kết quả giải ngân bao gồm cả ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện gần 1.530 tỷ đồng, đạt 10,37% so với kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2023 (giải ngân tháng 1/2023 đạt 5,32%).

Theo kế hoạch trong năm 2024, tỉnh đã bố trí vốn khởi công mới 13 dự án, ngay trong tháng 1 tỉnh cũng đã khởi công được 1 dự án, các dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục đầu tư để đấu thầu.

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết ngay trong tháng 1, trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt hơn 356 triệu USD, đạt 17,8% so với kế hoạch năm 2024, trong khi cùng kỳ năm 2023 không có dự án đầu tư FDI nào đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Đối với dự án đầu tư trong nước, trong tháng 1 trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút được 3 dự án đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đạt 4.699 tỷ đồng, đạt 22,8% so với kế hoạch năm 2024 trong khi đó, cùng kỳ năm 2023 không có dự án đầu tư trong nước cấp mới và điều chỉnh tăng vốn.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng tăng 21,3%, với 165 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là 2.637 tỷ đồng, tăng 72,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó cũng đã có 154 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 1,3% so cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký giải thể là 48 doanh nghiệp, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tháng 2/2024, công tác an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách; tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, nông thôn, chương trình phát triển đô thị tỉnh; công tác chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành địa phương rà soát những vấn đề còn bất cập, hạn chế, qua đó đề xuất các giải pháp và phương án xử lý triệt để, dứt điểm.

Các sở, ngành, địa phương liên quan đặc biệt quan tâm đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; quan tâm, bám sát chương trình phát triển nhà, nhất là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chú ý đến các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn./.

