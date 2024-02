Bà Rịa-Vũng Tàu: Giá muối giảm, diêm dân vẫn có lãi

Cánh đồng muối tại. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Niên vụ muối năm 2023-2024 tại Bà Rịa-Vũng Tàu thời tiết nắng sớm, nên rất thuận lợi cho việc sản xuất muối. Đến nay, tuy giá đã giảm những vẫn đang ở mức cao, diêm dân trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi.

Tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, diêm dân đang bắt tay vào thu hoạch những lứa muối đất đầu tiên. Theo quan sát, chất lượng muối năm nay khá tốt, hạt muối trắng, đều.

Ông Lê Văn Hòa ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, cho biết thời tiết thuận làm muối cũng dễ hơn, giá cũng đang ở mức cao. Tuy nhiên, đây là giá đầu vụ, còn khi vào vụ rộ giá có thể giảm.

Diêm dân rất mong giá muối ổn định để bà con diêm dân yên tâm sản xuất. Ông Trần Xông Pha ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, cho biết gia đình ông đang sản xuất muối trải bạt trên diện tích gần 8.000m2.

Tính đến thời điểm này, gia đình ông đã thu hoạch được 3 lứa muối trải bạt với sản lượng khoảng 60 tấn muối, với giá bán từ 1,2-1,3 triệu đồng/tấn.

Ông Trần Xông Pha cho biết: "Vụ muối năm nay, tôi làm sớm hơn gần 1 tháng so với mọi năm do mùa mưa kết thúc sớm, thời tiết nắng, gió nhiều - thuận lợi cho diêm dân sản xuất muối. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá muối giảm khoảng 50% nhưng vẫn ở mức cao. Diêm dân mong muốn giá muối ổn định, không hạ xuống, giữ được giá như hiện nay để có lợi nhuận."

Còn ông Trương Văn Tư cùng xã An Ngãi, huyện Long Điền, cho biết vụ muối này, gia đình ông sản xuất khoảng 1 ha muối đất.

Theo ông Tư, năm nay thời tiết thuận lợi, mưa cắt sớm, nắng to nên việc sản xuất muối cũng sớm hơn. So với muối trải bạt, gia đình ông thu lứa muối đầu tiên với sản lượng khoảng 9-10 tấn. So với thời điểm đầu mua năm ngoái, giá muối chỉ bằng phân nửa, khoảng 800-1 triệu đồng/tấn nhưng diêm dân vẫn có lãi.

Theo ngành nông nghiệp, niên vụ muối 2023-2024, tỉnh sản xuất 598ha muối, tập trung chủ yếu ở xã An Ngãi (huyện Long Điền), xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu) và phường Long Toàn (thành phố Bà Rịa).

Bảo tồn và nâng giá trị cho nghề muối của diêm dân Bạc Liêu Nghề muối tại Bạc Liêu trải qua hơn 100 năm phát triển, mang đầy đủ tính chất của một nghề thủ công truyền thống và đặc trưng của đời sống dân gian và truyền nghề qua nhiều thế hệ.

Vụ sản xuất muối thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước và kéo dài đến tháng 4 năm sau khi mùa mới kéo đến. Tùy vào thời tiết nắng, gió mà sản lượng muối nhiều hay ít.

Niên vụ này, dù giá muối đang ở mức cao, diêm dân đã có lãi. Thời điểm cuối vụ muối vừa qua, giá muối dao động từ 1.700-2.800 đồng/kg, tăng gấp đôi so với mọi năm nên diêm dân đều có lợi nhuận.

Đây cũng là động lực giúp diêm dân yên tâm hơn khi bước vào vụ muối mới. Tuy nhiên, việc sản xuất muối phụ thuộc vào thời tiết, vì vậy diêm dân hy vọng, vụ muối năm nay, giá muối cao thời tiết nắng, gió nhiều, không xảy ra mưa trái mùa để có một vụ muối bội thu.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, để đảm bảo cho việc duy trì sản xuất muối của diêm dân, ngành đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm muối.

Đồng thời, tổ chức cho diêm dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất muối tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ mới với các tỉnh, thành trong cả nước có diện tích sản xuất muối.

Tại địa phương hình thành các điểm thu mua muối tập trung trên địa bàn tỉnh, từ đó, có thể kiểm soát chất lượng, sản lượng, tạo điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, thương lái mua "muối Bà Rịa" cũng như quảng bá giới thiệu muối Bà Rịa.

Cùng với đó, tiếp cận với các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp giới thiệu cho địa phương sản xuất muối trên địa bàn tỉnh, nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực diêm nghiệp./.