Quản lý Thị trường tạm giữ gần 8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm đông lạnh tại cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngày 1/5, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa tại phường Bình Chiểu, Thủ Đức.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 7.800 kg thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng, không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đúng theo quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

“Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn, hạnh phúc, vui tươi cho người dân thành phố,” đại diện Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay./