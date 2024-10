Lạng Sơn: Cửa khẩu song phương Chi Ma giữ vững hoạt động biên mậu

Lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, phối hợp kiểm tra phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Những tháng cuối năm 2024, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng cao tại cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Các lực lượng chức năng nơi đây đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, với mục tiêu nhất quán là giữ vững và ổn định các hoạt động biên mậu...

Tăng giám sát hải quan

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, để làm tốt công tác giám sát thông tin, đơn vị đã thường xuyên, chủ động thu thập thông tin từ phía Trung Quốc về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, chính sách phòng chống dịch của phía bạn để thông tin cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn chủ động trong kế hoạch đưa hàng lên cửa khẩu.

Ông Lương Văn Thơ, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, cho biết các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Chi Ma là hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, khí CO2, máy móc các loại, ván bóc, một số các loại hạt nông nghiệp…

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan, không để tồn đọng hàng hóa, đảm bảo thông quan thuận tiện, nhanh chóng. Tính đến giữa tháng 10/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã giải quyết trên 10.000 bộ tờ khai với tổng kinh ngạch đạt trên 303 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt trên 246 triệu USD.

Cùng đó, Hải quan cửa khẩu Chi Ma chủ động tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến hoạt động hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tập trung xác định trị giá tính thuế, phân loại hàng hóa, kiểm tra sau thông quan tại đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi gian lận gây thất thoát số thu ngân sách.

Đến nay, đơn vị đã thu được trên 570 tỷ đồng tiền thuế, đạt 88% chỉ tiêu giao năm 2024. Một trong những giải pháp hữu hiệu để năng lực thông quan hàng hóa được nâng cao, đó là việc lực lượng Hải quan đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hiện đại hóa các thủ tục thông quan.

Tại Chi cục Hải quan Chi Ma, các doanh nghiệp khai hải quan điện tử đối với các lô hàng xuất nhập khẩu luôn đạt 100%; đơn vị cũng thường xuyên, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khai trên hệ thống VNACCS/VCIS.

“Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh qua địa bàn, điều đó đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Đặc biệt, Hải quan cửa khẩu Chi Ma hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan 24/7 nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm thiểu các chi phí phát sinh,” Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Lương Văn Thơ thông tin.

Đảm bảo an ninh cửa khẩu

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã chủ động các phương án khi lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng lên.

Thiếu tá Vũ Quốc Toàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, cho hay lưu lượng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu có xu hướng tăng.

Để quản lý tốt địa bàn, đơn vị đã bố trí đầy đủ con người, phương tiện để tăng cường làm việc vào những thời gian cao điểm; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức kiểm soát các điểm tập kết sang tải hàng hóa, bến bãi có phương tiện xuất nhập khẩu ra vào để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Trên biên giới, Chỉ huy đơn vị thường xuyên chỉ đạo các tổ đội, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Chi Ma triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa; xây dựng kế hoạch đấu tranh, bắt giữ có hiệu quả.

Đặc biệt, biên phòng cửa khẩu Chi Ma chủ động phối hợp với các lực lượng khác tại cửa khẩu để kiểm soát biên giới, thông qua các chốt chặn 24/24 giờ tại những vị trí trọng điểm để kịp thời kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ và xử lý. Bằng biện pháp này, từ tháng 5/2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện, thu giữ trên 3 tấn chân gà và hơn 6 tấn chân lợn không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết, để công tác chống buôn lậu phát huy được hiệu quả, đơn vị còn phối hợp với chính quyền các xã biên giới, lực lượng hải quan, công an trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, vận động cư dân biên giới không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội, cũng như tích cực tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới./.

Khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh qua cặp Cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm Việc khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh qua cặp Cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.