Bà Võ Thị Minh Sinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/3, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị với vai trò là Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ sở, bà Võ Thị Minh Sinh khẩn trương nắm bắt những tinh thần mới, các quy định mới, bám sát thực tiễn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nâng cao năng lực chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tham mưu để cụ thể hóa những cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao của bản thân, đồng thời cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Trên cương vị mới, bà Võ Thị Minh Sinh hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và cầu thị, không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Võ Thị Minh Sinh sinh ngày 15/12/1970; quê quán xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; dân tộc Thổ; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; từ tháng 1-3/2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An./.

