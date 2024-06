Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C

Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6, khắp ba miền trên cả nước diễn biến thời tiết đa dạng, từ nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung đến những cơn mưa dông bất chợt vào buổi chiều tối ở Nam Bộ.

Ngoài ra, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ gồm các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Đặc biệt, các địa bàn có địa hình dốc và nền đất yếu cần hết sức cảnh giác.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân ở các vùng trũng và ven sông suối, đề phòng lũ lên nhanh và lũ quét bất ngờ; theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và dự báo thời tiết từ các cơ quan chức năng, sẵn sàng sơ tán khi có cảnh báo khẩn cấp, đặc biệt ở các khu vực dễ bị lũ quét và sạt lở đất, và kiểm tra các trang thiết bị cần thiết như đèn pin, thực phẩm dự trữ và các vật dụng cứu hộ.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C; riêng vùng đồng bằng và trung du 36-38 C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông và nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

