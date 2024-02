Bắc Ninh: Hàng nghìn du khách tấp nập về đền Bà Chúa Kho "xin lộc" đầu năm

Du khách dâng lễ tại Đền Bà Chúa Kho. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để dâng lễ vay và xin lộc đầu năm lên đến hàng nghìn người.

Ban Tổ chức huy động hàng trăm người phục vụ, lực lượng Công an, an ninh đảm bảo an trật tự tại đền.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban quản lý Di tích đền Bà Chúa Kho, cho biết khoảng 3 ngày nay, mỗi ngày, nhà đền đều đón hàng nghìn du khách thập phương. Năm nay, để bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân địa phương và du khách yên tâm đi lễ, Ban tổ chức lễ hội đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng ban, ngành, triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội.

Trong đó, từ đầu tháng 12 Âm lịch năm Quý Mão, Hội người Cao tuổi khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, phân công nhiệm vụ các như Ban vận động an ninh, nhà xe, các cụ bà dọn dẹp, thay hương hoa, làm lễ khấn hộ du khách. Cùng với đó, Ban tổ chức lễ hội đã huy động hàng chục chiến sỹ Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Vũ Ninh, bảo vệ dân phố, các cụ trong Hội người Cao tuổi tập trung ở các chốt điểm di tích kéo dài từ đền Trình, phường Vũ Ninh, vào đền Bà Chúa Kho làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách...

Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho đã lắp 47 camera theo dõi an ninh, trật tự, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động lễ đền của người dân.

Nhờ vậy, trong mùa lễ hội năm 2024, tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp giảm hẳn. Tại mỗi cung, ban, Ban quản lý bố trí người làm nhiệm vụ hướng dẫn thủ nhang, sắp lễ, dâng lễ và cúng khấn miễn phí cho du khách để tránh hiện tượng khấn thuê, lễ mướn...

Ban Quản lý nhà Đền yêu cầu các hộ kinh doanh tại các kiốt hàng trong đền niêm yết công khai giá, tránh hiện tượng chặt chém, ép giá. Không gian lễ hội được mở rộng do nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong sân đền và cổng Tam quan.

Bên cạnh đó, nhà đền bố trí 3 bãi đỗ xe (trong đó 2 bãi đỗ ôtô có diện tích 15.000m2 và 1 bãi để xe máy) đảm bảo đủ chỗ cho khách đến lễ.

Đền Bà Chúa Kho được xây dựng vào thời Lý, thế kỷ XI. Ngôi đền tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi Kho, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh. Trong đền thờ Bà Chúa Kho, người có công gìn giữ, bảo quản kho lương của triều đình nhà Lý ở vùng núi Kho trong cuộc kháng chiến chống giặc Tống xâm lược vào năm 1077. Trước đây, khu vực này là ngôi miếu nhỏ, gọi là miếu Cô Tiên. Đến thời Lê Trung Hưng, miếu được tu bổ và mở rộng thành ngôi đền lớn, nhà Lê đã phong thần cho bà là "Chủ khố linh từ."

Đến nay, ngôi đền được trùng tu, tôn tạo khang trang. Lễ hội đền Bà Chúa Kho tập trung phần lễ từ ngày 25/12 năm trước đến hết 25/1 Âm lịch năm sau. Trong đó, ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm công lao to lớn của Bà./.

Bắc Ninh: Trình diễn các loại nghệ thuật truyền thống ở điểm du lịch Việc trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát chầu văn, ca trù, tuồng, chèo, trống quân tại điểm du lịch ở Bắc Ninh nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, thu hút du khách.