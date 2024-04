Quảng Nam thu hút khách du lịch biển, du lịch sinh thái dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thắng cảnh Bàn Than, huyện Núi Thành, Quảng Nam là điểm nhấn trên hành trình du lịch biển đảo Cù Lao Chàm-Tam Hải-LýSơn. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Nắng nóng gay gắt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến các khu du lịch, các điểm vui chơi trong đồng bằng, thành phố Quảng Nam vắng khách. Thay vào đó du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái thu hút lượng lớn du khách.

Giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh Huỳnh Tấn Quốc cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày Khu du lịch này đón từ 500-700 lượt khách tham gia các trải nghiệm trên hồ Phú Ninh.

Riêng dịch vụ lưu trú, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh có 45 phòng đều kín trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Giám đốc Công ty sự kiện lễ hội biển An Bàng, thành phố Hội An, Quảng Nam Lê Ngọc Thuận chia sẻ tuy giai đoạn này không phải là thời cao điểm của khách quốc tế nhưng trong những ngày qua, khách quốc tế đến biển An Bàng tăng đáng kể so với dịp nghỉ lễ dài ngày năm trước.

Điều này cho thấy sức hút của du lịch biển đảo Quảng Nam ngày càng tăng đối với du khách, nhất là khách quốc tế.

Du khách mua đồ lưu niệm ở phố cổ Hội An. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh, do vé tàu bay tăng cao, nên lượng khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khách về Quảng Nam có phần giảm.

Thay vào đó, lượng khách đi bằng tàu hỏa có sự gia tăng đáng kể. Dòng khách nội địa, nhất là khách trong tỉnh và các tỉnh thành trong khu vực cũng đổ dồn về các bãi biển và khu du lịch sinh thái để giải nhiệt bởi thời tiết oi bức.

Cùng với khách tham quan trong khu vực đất liền, lượng khách tham quan Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An) cũng tăng cao.

Trong 4 ngày qua, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt khách tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, giám sát để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan biển đảo và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Cùng gia đình tham quan Hội An, anh Đoàn Minh Đức đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ do nắng nóng quá gay gắt nên gia đình và nhóm bạn bè của anh đã chuyển địa điểm trải nghiệm từ các thành phố Quảng Ngãi, Tam Kỳ đến với các vùng biển Hội An, Khu du lịch hồ Phú Ninh (Quảng Nam) và biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi). Nhìn chung tất cả các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở các điểm đến đều được du khách chấp nhận.

Tại khu du lịch biển đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết tuy chưa phát triển như các khu du lịch sinh thái, du lịch biển đảo khác của tỉnh, song trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tham quan các thắng cảnh Bàng Than, Hòn Mang, Hòn Dứa.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên phòng, cảng vụ cửa khẩu Kỳ Hà và Trung tâm y tế dự phòng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong khâu vận chuyển, tắm biển và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết tuy chưa có số liệu thống kê, song lượng khách đổ về các khu lịch sinh thái, du lịch biển đảo tăng khá cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lượng khách quốc tế đến Hội An, Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng tăng hơn năm trước. Điều này cho thấy du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo trong hành trình du lịch Xanh của Quảng Nam đã có sức thu hút mạnh mẽ với du khách./.

Quảng Nam tung ra nhiều gói sản phẩm du lịch hấp dẫn trong năm 2024 Từ tháng 5-11, du khách đến Quảng Nam sẽ được lựa chọn nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc có giá ưu đãi, từ trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp cho đến du lịch xanh, về với thiên nhiên.