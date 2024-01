Quảng Nam: Hàng vạn du khách tham quan phố cổ Hội An dịp Tết Dương lịch 2024

Đoàn khách quốc tế đầu tiên “xông đất” với gần 20 người mang quốc tịch Italy, được chính quyền chào đón tại cổng chùa Bà Mụ, tặng hoa và những chiếc lồng đèn truyền thống mang biểu trưng của Hội An.

Du khách nườm nượp đến đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Sáng 1/1, chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã hân hoan chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến tham quan du lịch tại phố cổ Hội An.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” với gần 20 người mang quốc tịch Italy, được chính quyền chào đón tại cổng chùa Bà Mụ, tặng hoa và những chiếc lồng đèn truyền thống mang biểu trưng của thành phố du lịch Hội An.

Dù trời mưa lớn, các vị khách cùng đông đảo người dân, lãnh đạo thành phố Hội An vẫn ngồi lại ở sân tiếp đón cổng chùa Bà Mụ để theo dõi màn múa thiên cẩu, cầu chúc những điều tốt lành đầu năm.

Phố cổ Hội An trở nên "chật chội" trong ngày đầu năm mới, bởi hàng vạn khách du lịch đổ về tham quan trong dịp Tết Dương lịch 2024. Đặc biệt, tối 31/12, chính quyền thành phố Hội An tổ chức các sự kiện để chào đón Năm Mới Giáp Thìn 2024 nên không khí rất sôi nổi, nhộn nhịp và tạo ấn tượng mạnh đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố chính của Hội An như Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần phú, Nguyễn Phúc Chu… luôn trong tình trạng đông đúc.

Các điểm Chùa Cầu, sông Hoài, phố đèn lồng là những địa điểm tại phố cổ thu hút đông du khách check-in nhất. Thời điểm này, Hội An tổ chức rất nhiều hoạt động, sự kiện để phục vụ khách tham quan phố cổ…

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thành phố Hội An, cho biết Chào đón Năm Mới 2024, thành phố tổ chức loạt các sự kiện văn hóa nhằm thu hút du khách như Lễ hội ẩm thực xứ Quảng; chương trình “Hội An Youth-Coutdown Party 2024” và Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.”

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi cùng việc áp dụng các công nghệ, hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong công tác tổ chức, sự kiện “Hội An chào Năm Mới 2024” sẽ giới thiệu về một Hội An xanh, xinh đẹp, hứa hẹn mở ra một năm mới tràn ngập những niềm vui, sự đổi mới, sáng tạo và phát triển./.



Lễ công bố Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO Trong hơn hai thập kỷ qua, Hội An luôn đặt văn hóa làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển của mình, coi văn hóa là yếu tố then chốt hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.