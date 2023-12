Bác sỹ Việt Nam thăm khám, phát thuốc và tặng quà cho người dân tại Lào

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép để phía Lào hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho năm Chủ tịch ASEAN 2024.