Cộng đồng người Việt hưởng ứng tinh thần thiện nguyện tại Macau

Đại diện Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau tham gia chương trình "Đi bộ Vạn bước." (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/12, tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), hơn 50.000 người đã cùng nhau đi bộ và quyên góp từ thiện trong chương trình “Đi bộ Vạn bước” lần thứ thứ 41.

Sự kiện do chính quyền Macau phối hợp cùng Quỹ từ thiện của chương trình “Đi bộ Vạn bước” tổ chức vào mỗi dịp cuối năm.

Năm 2024, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau là hiệp hội người nước ngoài duy nhất tham gia chương trình, với mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với chính quyền, người dân và cộng đồng lao động khác tại Macau.

Trưởng đặc khu Hạ Nhất Thành, đại diện chính quyền trung ương Trung Quốc tại Macau và một số quan chức chính quyền Macau đã chủ trì lễ khai mạc. Nhiều vận động viên đoạt giải Olympic cũng tham gia sự kiện.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong và Macau, ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, cho biết “Đi Bộ Vạn Bước” là hoạt động rất có ý nghĩa, cũng là chương trình lớn nhằm gây quỹ từ thiện ở Macau.

Các thành viên trong hiệp hội đều nhiệt tình tham gia với mục đích gắn kết cộng đồng, mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa, hình ảnh đẹp của người Việt Nam tại Macau. Đây là lần thứ hai hiệp hội tham gia sau dịch COVID-19. Năm 2023, hiệp hội tham gia theo hình thức trực tuyến tự chọn điểm đi.

Ngoài sự kiện trên, hiệp hội luôn tích cực tham gia các sự kiện khác do chính quyền Macau tổ chức như Lễ diễu hành đón Xuân vào ngày mồng 3 Tết do Cục Du lịch Macau tổ chức, Lễ diễu hành văn hóa quốc tế do Cục Văn hóa tổ chức, Lễ hội ẩm thực quốc tế Macau và tham gia các hoạt động tuyên truyền luật pháp cho cộng đồng người nước ngoài tại Macau.

Cộng đồng người Việt Nam tại Macau luôn luôn tích cực tham gia các hoạt động do chính quyền sở tại tổ chức.

Đại diện Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau trao tiền cho Đại diện của Quỹ từ thiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Hà Đinh Nhất, Hội trưởng Quỹ từ thiện “Đi bộ Vạn bước,” cho biết chương trình thể hiện tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của người dân Macau, truyền đi những năng lượng tích cực, tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, số người tham gia đã tăng lên hằng năm với tinh thần sẻ chia, thiện nguyện.

Chương trình truyền đi thông điệp không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, tuổi tác và tín ngưỡng tôn giáo, mọi người đi bộ vì mục đích từ thiện và đóng góp từ thiện, tạo ra bầu không khí vui vẻ và yên bình để chuẩn bị chào đón sự kiện 25 năm Macau trở về Trung Quốc.

Một số người dân Macau chia sẻ việc cùng các con tham gia chương trình là để các con hiểu hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, cảm thông và hy vọng chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào cộng đồng.

Tính đến ngày 7/12, các cơ quan, đoàn thể, tập đoàn và cá nhân tại Macau đã quyên góp được trên 17 triệu MOP (2,1 triệu USD)./.

