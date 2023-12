Bộ Công an Việt Nam cam kết hỗ trợ Lào trong năm Chủ tịch ASEAN 2024

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép để phía Lào hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tiếp thân mật Thượng tướng Lương Tam Quang cùng đoàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Lào và tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, ngày 6/12, đoàn đại biểu Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng, đã đến trụ sở Bộ Công an Lào tại thủ đô Vientiane để chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và hội đàm với Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Hoan nghênh Thứ trưởng Lương Tam Quang đến thăm và làm việc với Bộ Công an Lào, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bộ trong thời gian qua trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giữa hai bộ.

Trong bối cảnh Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đề nghị Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tích cực hỗ trợ Lào bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động, các sự kiện chính trị tổ chức tại Lào. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các Dự án hỗ trợ Bộ Công an Lào gồm: Dự án hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân; Dự án xây dựng trung tâm cai nghiện ma tuý.

Ngoài ra, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong hy vọng hai bên tích cực chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hai nước triển khai có hiệu quả nội dung Biên bản hợp tác an ninh và hợp tác phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Lào: Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2024 sẽ thành công Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, bày tỏ tin tưởng rằng với sự đoàn kết, hỗ trợ của tất cả các nước thành viên ASEAN, các đối tác nhiệm kỳ Chủ tịch của Lào sẽ thành công.



Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphon cũng như các lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Lào cùng gia đình nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Báo cáo Bộ trưởng Vilay về kết quả buổi hội đàm với Thứ trưởng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ Công an Việt Nam và Đoàn Bộ Công an Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước đó, tại buổi hội đàm giữa hai Thứ trưởng, Thứ trưởng Kong Thong Phongvichit đã trao đổi khái quát về kết quả triển khai thực hiện kết quả Hội nghị hợp tác an ninh lần thứ 13 giữa hai Bộ vừa qua; trong đó, tập trung vào các hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn ngắn hạn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phối hợp nắm bắt hoạt động của các thế lực thù địch chống phá quan hệ hai nước.

Về việc hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh cho các hoạt động trong Năm chủ tịch luân phiên ASEAN 2024 của Lào, Thứ trưởng Kongthong đề nghị Bộ Công an Việt Nam cử chuyên gia sang đào tạo, tập huấn đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của Lào trong năm 2024.

Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và thống nhất những nội dung kiến nghị hợp tác của ông Kongthong; khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép để phía Lào hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp cụ thể hoá Kế hoạch hợp tác năm 2024 mà hai Bộ trưởng ký vào ngày 29/9 vừa qua tại Lào; tiếp tục phát huy các dự án đã hoàn thành và triển khai hoàn thiện các dự án mới do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào.

Trong khuôn khổ chương trình của Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Học viện Chính trị Công an Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.