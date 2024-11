Bàn giải pháp cho các vấn đề mới nổi ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em ASEAN

Hội thảo tham vấn của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 15/11, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút đông đảo các đơn vị, chuyên gia trong nước, quốc tế về lĩnh vực phụ nữ và trẻ em trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ điểm nổi bật của Việt Nam năm 2024; các lĩnh vực ưu tiên về Quyền của phụ nữ và trẻ em sau năm 2025; hoạt động hợp tác ở cấp quốc gia và khu vực.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Thị Minh Đức đã khái quát những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Việc thực hiện kế hoạch công tác 5 năm (giai đoạn 2012-2016 và 2021-2025) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới, xóa bỏ tất cả hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em; giải quyết những vấn đề mới nổi ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại Việt Nam, thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 1.317 vụ, 1.697 đối tượng, xâm hại hơn 1.300 trẻ em (giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2023); trong đó số vụ xâm hại tình dục giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Để thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, Phó Vụ trưởng Hà Thị Minh Đức cho biết Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các quốc gia xây dựng lộ trình thực hiện tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN. Đồng thời triển khai Dự án khu vực về "Nâng cao năng lực cho các cán bộ tuyến đầu trong phòng, chống buôn bán người thông qua sử dụng các phương pháp tiếp cận tập trung vào nạn nhân và có nhạy cảm giới" ở cấp quốc gia.

Đặc biệt, Việt Nam đang tiến hành đánh giá cuối kỳ kế hoạch hành động khu vực ASEAN về chấm dứt bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ giai đoạn 2015-2025, xây dựng kế hoạch hành động mới giai đoạn 2026-2035; đồng thời đề xuất tiếp tục tham vấn giữa ACWC Việt Nam và các thành viên mạng lưới, đặc biệt đối với các Dự án mà Việt Nam chủ trì…

Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Lê Thị Hồng Loan chia sẻ những ưu tiên ở khu vực và tại Việt Nam. Trong đó, Quỹ ưu tiên bảo vệ trẻ em giai đoạn 2022-2026 thông qua hỗ trợ thu thập bằng chứng, nghiên cứu các chuẩn mực, kinh nghiệm quốc tế và chia sẻ kết quả để tham khảo trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường hệ thống và dịch vụ bảo vệ trẻ em; phát triển nguồn nhân lực dịch vụ xã hội cho bảo vệ trẻ em; hỗ trợ tư pháp với người chưa thành niên; các chương trình nâng cao nhận thức nhằm giải quyết các chuẩn mực xã hội tiêu cực, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý...

Về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới giai đoạn 2022-2026, bà Lê Thị Hồng Loan cho biết, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) sẽ tập trung thúc đẩy hoàn thiện luật pháp chính sách về giới, bạo lực giới, gia đình. Đồng thời tăng cường phòng ngừa bạo lực giới, bạo lực gia đình; thúc đẩy điều phối liên ngành nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết yếu có chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực; thúc đẩy điều phối liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới trong bối cảnh khẩn cấp, thiên tai; tăng cường thu thập số liệu về bạo lực gia đình…

Cũng tại hội thảo, bà Jacel Paguio, chuyên viên cấp cao Ban thư ký ASEAN đã khái quát về kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025, với các nội dung quan trọng. Đó là phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, mua bán phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy quyền phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh di cư, biến đổi khí hậu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phụ nữ, hòa bình và an ninh...

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về khả năng phối hợp, tiếp tục thúc đẩy hành động để đảm bảo quyền của trẻ em ở cấp quốc gia trong thời gian tới; tham vấn, đề xuất hoạt động hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực.../.

