Bắt nhanh đối tượng giết người ở Bình Phước sau một đêm lẩn trốn

Sau hơn một đêm truy bắt không ngừng nghỉ, công an tỉnh Bình Phước đã bắt gọn nghi can giết người, khi đối tượng này vừa trốn từ vườn điều đi ra đường.

Đối tượng Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nghi can gây ra vụ án giết người tại vựa sầu riêng. (Nguồn: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 1/7, lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nghi can gây ra vụ án giết người tại vựa sầu riêng, sau một đêm lẩn trốn.

Trước đó, tối 30/6, sau khi nhậu xong tại một quán karaoke trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng Lê Trọng Thuận (32 tuổi, ngụ xã Đức Liễu) đi đến vựa sầu riêng A.Đ., tại thôn 2, xã Đức Liễu để gây sự, quậy phá. Sau khi bị những nhân viên tại đây đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà.

Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người. Khi vừa tới trước cửa, thấy anh Trịnh Minh Tuấn (19 tuổi, ngụ huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk), vừa làm việc xong, đi từ trong vựa ra, Ninh liền lao đến dùng dao đâm vào người anh Tuấn khiến anh này tử vong sau đó.

Gây án xong, Ninh bỏ trốn bỏ trốn trong vườn điều của một nhà dân. Sau nhiều giờ tích cực truy bắt kẻ gây án, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Ninh khi nghi can này vừa từ vườn điều đi ra để về nhà.

Tại cơ quan công an, Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

