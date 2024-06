Bầu cử EP: Tổng thống Pháp cảnh báo về sự trỗi dậy của các đảng cực hữu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lo ngại về việc Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ bị cản trở bởi sự hiện diện đông đảo của phe cực hữu trong Nghị viện châu Âu (EP) sau cuộc bầu cử tuần này.

Phát biểu trên Đài truyền hình Pháp, Tổng thống Macron cho biết nếu đảng cực hữu tại Pháp và các nước khác trong EU chiếm được số ghế đáng kể EP, điều đó có thể dẫn đến tình trạng tê liệt trong việc ra quyết định, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách như cách thế giới từng ứng phó với đại dịch COVID-19 hay vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Trong bối cảnh phe cực hữu đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các ứng cử viên mà ông cho rằng đã đấu tranh cho EU trong ngày bầu cử 9/6 tới đây tại Pháp.

Tổng thống Macron cũng kêu gọi người dân tham gia vào tiến trình bầu cử để không lặp lại những gì đã xảy ra tại Anh hồi năm 2016, khi người dân nước này đã không bỏ phiếu chống lại Brexit - sự kiện Anh rời EU.

Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) tại Pháp đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử EP, trong khi đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron đang phải cạnh tranh vị trí thứ hai với đảng Xã hội.

Tại Hà Lan, Đảng Tự do (PVV) cầm quyền theo hướng cực hữu, do chính trị gia Geert Wilders lãnh đạo, được dự báo sẽ giành được những thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử EP tại nước này, với 7/31 ghế, một mức tăng đáng chú ý so với thành tích trước đó.

Tuy nhiên, PVV vẫn được cho sẽ có ít hơn một ghế so với liên minh đảng Xanh do ông Frans Timmermans lãnh đạo, được dự đoán sẽ giành được 8 ghế.

Hà Lan là quốc gia đầu tiên trong số 27 quốc gia thành viên EU tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử EP vào ngày 6/6. Các nước tiến hành cuộc bỏ phiếu trong ngày 7/6 là Ireland và Cộng hòa Séc./.

