Quang cảnh phiên bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 33.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 33 để cho ý kiến các nội dung còn lại trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh về cơ bản, các nội dung được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị Phiên họp cũng như Kỳ họp Quốc hội.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, phát biểu nhiều ý kiến rất trách nhiệm, từng nội dung đã được các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kết luận cụ thể, rõ ràng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn thiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung để các cơ quan có căn cứ triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV xem xét 39 nội dung, trong đó có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 15 nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và xem xét các vấn đề quan trọng khác; có những nội dung có ý nghĩa rất lớn về kinh tế-xã hội như Quy hoạch không gian biển quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7, thời gian rất gấp.

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chủ động, tích cực phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng cao để trình Quốc hội, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Văn phòng Quốc hội chủ động triển khai công việc chuẩn bị Kỳ họp như thường lệ, bảo đảm chu đáo các điều kiện, tài liệu, an ninh, an toàn cơ sở vật chất kỹ thuật, lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền, dự phòng các vấn đề phát sinh để bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả.

Về tài liệu kỳ họp, đối với một số nội dung đang tiếp tục hoàn thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan cần cố gắng hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời gửi đại biểu Quốc hội đúng theo quy định.

Các cơ quan đặc biệt chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về diễn biến của kỳ họp; định hướng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

