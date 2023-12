Bến Tre: Trái cây dùng làm mứt Tết vào mùa và hút hàng

Vào dịp cuối năm, nhu cầu các loại quả như chùm ruột, tắc, me, chuối phục vụ làm mứt kẹo ngày Tết ở Bến Tre tăng cao, do đó giá của các loại sản phẩm này cũng tăng nhiều lần so với ngày thường.

Hiện các loại trái cây dùng làm mứt, phục vụ dịp Tết nguyên đán tại Bến Tre đang vào mùa và hút hàng.

Thời gian gần đây người tiêu dùng trở lại sử dụng các sản phẩm cổ truyền, đặc trưng các vùng miền, làm cho người nông dân tăng thu nhập vào dịp cuối năm

Hai năm qua vào gần dịp tết, ông Lê Văn Cò, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm có thêm nguồn thu nhập khá từ việc bán quả chùm ruột dùng làm mứt Tết. Với ông Cò loại trái cây này được ông trồng xen vườn dừa tạo thêm thu nhập vào dịp Tết nhưng lợi nhuận mang lại hơn cả việc bán dừa mỗi tháng.

Ông Cò cho biết tận dụng các khoảng đất trống của 6.000m2 đất trồng dừa xiêm xanh trồng xen cây chùm ruột. Nếu như trước đây giá quả chùm ruột vào dịp Tết khoảng 5.000-7.000 đồng/kg. Hai năm qua giá quả chùm ruột luôn ở mức cao từ 35.000-40.000 đỉnh điểm có thể lên đến 60.000 đồng/kg.

Ông Cò chia sẻ dịp Tết 2023 với 160 cây chùm ruột ông Cò thu nhập hơn 50 triệu đồng, xấp xỉ thu nhập cả năm của vườn dừa (giá dừa xuống thấp hơn 3 năm qua).

Theo ông Cò, bình thường cây chùm ruột cho ra quả và thu hoạch vào sau dịp tết, cái khó nhất trong canh tác chùm ruột là xử lý cho ra hoa, quả đúng thời điểm trước tết để thương lái mua về làm mứt bán trong dịp Tết.

Hiện tại ông Cò làm chủ được kỹ thuật xử lý cho chùm ruột ra trái trước tết, bên cạnh đó chăm sóc cây chùm ruột đơn giản, không cần tốn nhiều công và vật tư như phân, thuốc bảo vệ thực vật do đó lợi nhuận từ thu hoạch trái chùm ruột rất cao, giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.

Ông Nguyễn Văn Long, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, cho hay hiện nay giá trái tắc (quất) tăng cao, hút hàng vào dịp Tết, giúp cho nhiều nhà vườn tăng thêm thu nhập, có được cái tết sung túc hơn.

Theo ông Long, với 4.000m2 đất trồng dừa trồng xen 350 gốc tắc, 5 ngày thu hoạch 40-50 kg, với giá hiện tại 13.000-15.000 đồng/kg giúp cho ông tăng thêm thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, cây tắc chịu được nước mặn phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Hơn nữa, với giá dừa sụt giảm trồng xen các loại cây khác tận dụng đất trống giữa hai cây dừa, giúp người dân cải thiện thu nhập tăng hiệu quả kinh tế.

Theo thương lái thu mua các loại nông sản tại Bến Tre, vào dịp tết nhu cầu các loại quả làm mứt kẹo ngày Tết tăng cao như chùm ruột, tắc, me, chuối…, do đó giá của các loại sản phẩm này tăng nhiều lần so với ngày thường. Đặc biệt hiện nay người tiêu dùng trở lại các loại sản phẩm mứt kẹo truyền thống so với các loại bánh kẹo công nghiệp nên các loại mứt này đắt hàng, hút khách.

Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh Bến Tre chia sẻ tận dụng lợi thế của các vườn cây trồng dừa (diện tích đất dôi dư) rất lớn, các hộ dân trồng xen các loại cây phục vụ làm mứt vào dịp tết giúp nông dân tăng thêm thu nhập.

Giá dứa ở Tiền Giang tăng mạnh những ngày giáp Tết, nông dân thu lãi cao Với mức giá từ 8.000 đến 11.000 đồng/kg, mỗi hécta dứa bà con tại huyện Tân Phước đạt giá trị sản xuất đến khoảng 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng.

Nhiều loại cây trồng có giá rất cao vào thời điểm trước tết, điều này tạo người dân có điều kiện ăn tết được sung túc hơn.

Hiện các cấp hội tuyên truyền người dân tận dụng lợi thế mảnh vườn của gia đình, lựa chọn loại cây phù hợp để trồng xen. Bên cạnh đó, nông dân cần có sự liên kết với nhau trong sản xuất, để thị trường tiêu thụ đạt hiệu quả, tránh trường hợp được mùa mất giá./.