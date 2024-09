Biến đổi Khí hậu - Thủ phạm làm gia tăng nguy cơ lũ lụt ở Trung Âu

Mưa lớn do bão Boris khiến mực nước tại nhiều con sông ở Trung Âu tràn bờ, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Ảnh: Ngập lụt tại Hạ Silesian, Ba Lan ngày 18/9/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Trong báo cáo công bố ngày 25/9, một nhóm nhà khoa học quốc tế cho biết Biến đổi Khí hậu đã làm tăng gấp đôi nguy cơ xảy ra mưa lớn gây lũ lụt, như trận lụt nghiêm trọng ở Trung Âu trong tháng này, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hành động để ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Âu trong ít nhất 2 thập kỷ qua đã khiến 24 người thiệt mạng, gây ngập úng tại nhiều thị trấn, làm hư hại nhiều tòa nhà và cầu đường, buộc các chính phủ phải chi hàng tỷ USD cho công tác sửa chữa và khắc phục hậu quả.

Báo cáo của World Weather Attribution cho thấy bão Boris hoành hành trong 4 ngày với lượng mưa kỷ lục cho khu vực. Các chuyên gia nhận định tình trạng Biến đổi Khí hậu đã làm tăng gấp đôi nguy cơ xảy ra những trận mưa lớn và mức độ nghiêm trọng tăng hơn 7%.

Joyce Kimutai, nhà nghiên cứu tại Viện Grantham thuộc trường Imperial College London (Anh) và là đồng tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh: "Một lần nữa, những trận lũ này làm nổi bật hậu quả tàn khốc của hiện tượng nóng lên toàn cầu do sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cho đến khi dầu mỏ, khí đốt và than đá được thay thế bằng năng lượng tái tạo, những cơn bão như Boris dự báo sẽ gây ra lượng mưa lớn hơn, dẫn đến lũ lụt có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế."

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mặc dù các yếu tố thời tiết gây ra cơn bão - bao gồm không khí lạnh từ dãy Alps và không khí ấm từ Địa Trung Hải và Biển Đen, là bất thường, nhưng Biến đổi Khí hậu đã làm cho những cơn bão này trở nên dữ dội hơn và có khả năng xảy ra thường xuyên hơn.

Theo dự báo, với nhiệt độ tăng thêm 1,3 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, một cơn bão tương tự bão Boris có thể xảy ra trung bình khoảng 100-300 năm một lần. Tuy nhiên, nếu mức tăng 2 độ C, điều này có thể dẫn đến lượng mưa tăng ít nhất 5% và tần suất xảy ra cao hơn khoảng 50% so với hiện tại, dự kiến sẽ xảy ra vào những năm 2050./.

Các nước khu vực Trung Âu hứng chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng Vùng áp thấp có tên Boris đã gây ra mưa lớn trong nhiều ngày và các con sông từ Ba Lan đến Romania đã vỡ bờ, khiến 5 người thiệt mạng vào ngày 15/9.