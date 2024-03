Bình Dương giới thiệu các lĩnh vực thế mạnh với các nhà đầu tư Australia

Ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland - phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Chiều 25/3, tại thành phố Sydney (Australia) đã diễn ra buổi hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương - một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Buổi hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (phụ trách bang New South Wales, Queensland và South Australia) và Cơ quan Đầu tư bang New South Wales tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tham dự buổi hội thảo có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia; ông Nguyễn Phú Hòa, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia; bà Karla Lampe, Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và phát triển thị trường của Cơ quan Đầu tư bang New South Wales; ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; cùng đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư và kinh doanh của cả hai nước.

Các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và Australia đã đạt được những bước phát triển rõ rệt, ngày càng đa dạng và bền chặt hơn bao giờ hết, minh chứng là mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu tháng Ba này.

Ông cho rằng điều đó sẽ giúp Việt Nam và Australia có niềm tin chính trị và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, mối quan hệ đối tác kinh tế bao trùm và toàn diện hơn, hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sôi động hơn, hợp tác trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, chia sẻ quốc phòng và an ninh cũng sẽ sâu sắc hơn…

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ hy vọng mối quan hệ này sẽ là nền tảng và tạo đà để hai nước bước vào một hành trình mới, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ song phương, đặc biệt là mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của hai quốc gia, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Chia sẻ với các đại biểu tham dự, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng tự hào giới thiệu tỉnh Bình Dương luôn là một tỉnh hàng đầu của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài và là một trong những địa phương năng động nhất của Việt Nam.

Ông tin tưởng Bình Dương sẽ là “đất lành” để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh.

Tại hội thảo, bà Karla Lampe, Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và phát triển thị trường của Cơ quan Đầu tư bang New South Wales, khẳng định mối quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và bang New South Wales đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được củng cố.

Đặc biệt, bang New South Wales rất quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư với Việt Nam. Bà cho biết bang có ngành giáo dục đẳng cấp thế giới, là một trong những trụ cột vững chắc nhất của nền kinh tế Australia.

Trong khi đó, Việt Nam là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ 5 của bang. Vì vậy, bà cho rằng hợp tác giáo dục giữa bang New South Wales và các địa phương của Việt Nam sẽ có nhiều dư địa để phát triển và đáng khích lệ trong tương lai.

Bên cạnh đó, bà cho biết bang New South Wales cũng rất quan tâm đến việc hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam nói riêng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung trong vấn đề an ninh năng lượng.

Cùng chung nhận định, ông David Harding, Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh bang New South Wales, nhận định cả Việt Nam và Australia đều nằm trong một khu vực năng động nhất của thế giới.

Australia đang tìm cách đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế, đặc biệt là sau khi rút ra những bài học từ đại dịch COVID-19 và những thay đổi địa chính trị trên thế giới.

Trong khi đó, Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển mạnh mẽ và gần gũi hơn bao giờ hết, đặc biệt là có rất nhiều tiềm năng để chia sẻ cùng nhau trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Vì vậy, các doanh nghiệp của cả hai nước nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh hợp tác, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Trước sự quan tâm của các nhà đầu tư Australia đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đã giới thiệu về các thế mạnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Bình Dương cũng như những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định tỉnh sẽ đồng hành với các nhà đầu tư, xác định thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết tỉnh Bình Dương là một trung tâm sản xuất dẫn đầu với chuỗi cung ứng đa dạng và một vùng khoa học–công nghệ đổi mới. Vì vậy, ông kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương quan tâm như các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường cũng như đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ông đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư Australia, đồng thời tìm hiểu nhu cầu, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của các nhà đầu tư tại quốc gia châu Đại Dương này.

Trong khi đó, chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Duy, Giám đốc thị trường nói tiếng Anh của Tổng Công ty Becamex IDC, cho biết tỉnh Bình Dương định hướng trở thành khu vực đổi mới sáng tạo và khoa học với các dự án phát triển mới như khu công viên khoa học và giáo dục, khu công viên công nghệ thông tin, khu thương mại điện tử, khu công viên kinh doanh…

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đã và đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng các khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái (Eco Industrial Park) với việc áp dụng năng lượng xanh, năng lượng mặt trời, tuần hoàn nước, quản lý vận hành theo Trung tâm Điều hành Thông minh…

Phần hỏi đáp tại hội thảo. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Tham dự buổi hội thảo, đại diện các cơ quan thương mại và doanh nghiệp của Australia đã bày tỏ ấn tượng về những phát triển của Việt Nam thời gian qua và khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Australia trong khu vực.

Các đại biểu Australia bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong thương mại và đầu tư.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, ông Francis Wong, Đại diện tiếp thị của Tổng Công ty Becamex IDC tại thị trường Australia, cho rằng việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội lớn đối với các công ty của Australia đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực đổi mới năng lượng và môi trường.

Ông cho rằng đây là những lĩnh vực thế mạnh của Australia và các công ty của quốc gia châu Đại Dương này có tiềm năng đầu tư để giúp Việt Nam phát triển vì Việt Nam là một quốc gia mạnh về sản xuất.

Theo ông Francis Wong, cuộc tọa đàm diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng vì nó cung cấp nhiều kiến thức cho các doanh nghiệp chưa từng hoạt động tại Việt Nam về các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam cũng như nâng cao sự hiểu biết về quốc gia Đông Nam Á này.

Ông cho biết đã nhận được rất nhiều yêu cầu tìm hiểu về đầu tư ở Việt Nam trong 2-3 tuần qua, sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Australia và đây thực sự là một tin tuyệt vời.

Trong khuôn khổ hoạt động, trước đó, sáng 25/3, đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đã có buổi tiếp và làm việc với ông Mohamed Hage, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Australia-Arab, và ông Dean Kirkwood, Tổng Giám đốc phụ trách kết nối công nghiệp tài nguyên, thành phố Mackay (bang Queensland) để cùng trao đổi, tìm hiểu nhu cầu hợp tác trong thời gian tới.

Nhìn chung, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp tại Australia đánh giá cao hoạt động của đoàn, đồng thời đề ra nhiều sáng kiến mở rộng hợp tác với tỉnh Bình Dương trong những lĩnh vực thế mạnh mà cả hai bên cùng quan tâm và ưu tiên./.

