Bình Dương: Thực hiện các biện pháp mạnh, bảo đảm an toàn cho người lao động

Trước tình hình tai nạn lao động diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các lĩnh vực, khu vực có nguy cơ, rủi ro cao về an toàn lao động.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động trong vụ cháy nổ bồn chứa bụi gỗ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chỉ riêng tháng 7/2024, tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra ít nhất 2 vụ tai nạn, làm 11 người bị thương. Trước tình hình tai nạn lao động diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Theo báo cáo từ Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2024, đơn vị đã điều tra 17 vụ tai nạn lao động phát sinh và kết luận 17 vụ (13 vụ xảy ra trong năm 2023, 4 vụ trong năm 2024). Hiện, đơn vị đang điều tra 15 vụ (năm 2023: 2 vụ, năm 2024: 13 vụ).

Năm 2024, số vụ tai nạn lao động gây chết người tăng 2 vụ (17/15 vụ); số người bị thương tăng 1 người (4/3 người) so với năm 2023, tập trung chủ yếu ở Tân Uyên (5 vụ với 5 người chết), Bến Cát và Bàu Bàng (mỗi địa phương 3 vụ, 3 người), Bắc Tân Uyên (2 vụ, 2 người), Thủ Dầu Một (2 vụ, 1 người), Dĩ An và Thuận An mỗi địa phương có 1 vụ, làm 1 người chết.Nguyên nhân dẫn đến các tai nạn chết người, gồm: Máy cuốn (29,4%), ngã cao (23,5%), bị chèn ép (17,6%), điện giật (17,6%), gỗ văng bắn (5,9%), đuối nước (5,9%) và nổ block máy nén Chiller (5,9%).

Các vụ tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực sản xuất (76,5%), dịch vụ (11,7%), xây dựng (5,9%) và vận tải (5,9%).

Các vụ tai nạn lao động có khai báo đã được điều tra theo quy định, tuy nhiên, tiến độ điều tra một số vụ còn chậm do phải chờ kết quả xử lý từ phía cơ quan điều tra về việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ việc.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Trịnh Đức Tài cho biết, tỉnh đã triển khai một loạt giải pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động như tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông, huấn luyện và hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động cũng như người lao động.

Tỉnh chú trọng vào những lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao như xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa chất, sử dụng điện, khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu chợ thương mại, sản xuất nông nghiệp...; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các lĩnh vực, khu vực có nguy cơ, rủi ro cao về an toàn lao động (thi công xây dựng, doanh nghiệp nhỏ và vừa...).

Tỉnh xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp không chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động qua thanh tra phát hiện và kết quả điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, để ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các sai phạm, tai nạn lao động tái diễn.

Tỉnh đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường tự kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng mô hình hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động cho phù hợp, nhất là ở cấp cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 12 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 294 triệu đồng. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ an toàn cho người lao động, giảm thiểu số vụ tai nạn lao động.../.

Thêm một vụ tai nạn lao động ở Bình Dương: Hai người bị bỏng nặng Vụ tai nạn lao động đã làm 9 công nhân bị thương; trong đó, 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và 4 người bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.